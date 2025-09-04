Jannik Sinner faz história com nova semifinal do US Open

Único a alcançar as finais dos três primeiros Grand Slams da temporada, o italiano Jannik Sinner, de 24 anos, está a uma vitória de mais uma decisão desse nível. Isso porque, na noite desta quarta-feira (3), no US Open, o atual campeão não tomou conhecimento do compatriota Lorenzo Musetti (10º), derrotado por 6/1, 6/4 e 6/2, se tornando o primeiro tenista nascido após 1990 a chegar às quatro semifinais de Slams na mesma temporada. O número 1 do mundo também se tornou o primeiro de seu país a chegar a essa fase dos quatro Majors no mesmo ano na Era Aberta (desde 1969).

Na semifinal de sexta-feira (5), o líder do ranking terá pela frente o canadense Felix Auger-Aliassime (27º), que vem de triunfo, de virada, sobre o australiano Alex De Minaur. O outro finalista sai do confronto entre o espanhol Carlos Alcaraz, campeão em 2022, e o tetracampeão sérvio Novak Djokovic. Curiosamente, o tenista da Espanha e o da Sérvia são os únicos que derrotaram Sinner até hoje em semifinais de Slams, respectivamente, em Roland Garros, ano passado, e em Wimbledon, em 2023.

Em cinco partidas até aqui em Nova York, Sinner só perdeu set na terceira rodada, diante do canadense Denis Shapovalov (29º).

Sinner leva desvantagem no confronto direto

Será apenas o quarto jogo entre o italiano e o tenista do Canadá, o primeiro em Grand Slam. Curiosamente, Aliassime leva a melhor no confronto direto, com dois triunfos. O número 1 do mundo, no entanto, venceu o mais recente confronto, nas quartas de final do Masters 1000 de Cincinnati, há três semanas, por 6/0 e 6/2.

Bicampeão do Aberto da Austrália, vencedor de Wimbledon e vice de Roland Garros, o italiano, que busca o quinto título desse nível, não sabe o que é perder uma final de Grand Slam desde Paris, ano passado. Aliassime, por sua vez, tenta alcançar a primeira decisão de Major na carreira. Há quatro anos, em Nova York, o canadense parou na semifinal.

