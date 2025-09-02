Lacoste abandona jacaré e adota novo animal em homenagem a Djokovic

A marca francesa Lacoste substituiu temporariamente seu icônico crocodilo verde por uma cabra em uma coleção especial que homenageia o tenista Novak Djokovic. A mudança foi anunciada neste domingo (1º), às vésperas do US Open, torneio que acontece em Nova York, onde o atleta sérvio busca seu 25º título de Grand Slam.

A iniciativa celebra o status de Djokovic como "GOAT" (Greatest Of All Time - Melhor de Todos os Tempos), expressão que em inglês também é a maneira como é escrito o animal "cabra".

Lacoste muda logo em homenagem a Djokovic (Foto: Divulgação)

A coleção exclusiva e limitada inclui cinco peças: camisa polo, camiseta, tracksuit, jaqueta e boné. Todos os itens apresentam o símbolo da cabra no lugar do tradicional crocodilo e serão comercializados globalmente.

O tenista detém o recorde de 24 títulos de Grand Slam, além de acumular o maior número de semanas como número 1 do ranking mundial. Thierry Guibert, CEO da Lacoste, falou sobre a mudança;

- Novak Djokovic faz parte da família Lacoste há mais de 8 anos. Juntos, nós compartilhamos um período excepcional, onde ele ganhou 12 Grand Slams – metade dos grand slams conquistados em sua carreira. Transformar nosso crocodilo em uma cabra (GOAT) para prestar homenagem a ele, era uma escolha óbvia - declarou.

Djokovic e Lacoste

A parceria entre Djokovic e a Lacoste já dura mais de oito anos. Durante esse período, o atleta conquistou 12 dos seus 24 títulos de Grand Slam. Além dos recordes já mencionados, o tenista sérvio possui o maior número de vitórias em partidas de Grand Slam e é o único jogador a vencer cada torneio do Masters 1000 pelo menos duas vezes.A marca não informou se a mudança do logo será permanente ou se haverá expansão da coleção para outros mercados além dos inicialmente selecionados.