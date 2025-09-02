Lacoste abandona jacaré e adota novo animal em homenagem a Djokovic
Mudança no tradicional crocodilo celebra status do tenista como "GOAT"
- Matéria
- Mais Notícias
A marca francesa Lacoste substituiu temporariamente seu icônico crocodilo verde por uma cabra em uma coleção especial que homenageia o tenista Novak Djokovic. A mudança foi anunciada neste domingo (1º), às vésperas do US Open, torneio que acontece em Nova York, onde o atleta sérvio busca seu 25º título de Grand Slam.
Próximo do São Paulo, Marcos Leonardo viveu drama familiar recente
Fora de Campo
Virginia Fonseca se pronuncia sobre rumor de romance com Vini Jr
Fora de Campo
Torcedores se dividem sobre possível acerto de Willian com o Grêmio: ‘Empolgação de um senhor’
Fora de Campo
A iniciativa celebra o status de Djokovic como "GOAT" (Greatest Of All Time - Melhor de Todos os Tempos), expressão que em inglês também é a maneira como é escrito o animal "cabra".
➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp
A coleção exclusiva e limitada inclui cinco peças: camisa polo, camiseta, tracksuit, jaqueta e boné. Todos os itens apresentam o símbolo da cabra no lugar do tradicional crocodilo e serão comercializados globalmente.
O tenista detém o recorde de 24 títulos de Grand Slam, além de acumular o maior número de semanas como número 1 do ranking mundial. Thierry Guibert, CEO da Lacoste, falou sobre a mudança;
- Novak Djokovic faz parte da família Lacoste há mais de 8 anos. Juntos, nós compartilhamos um período excepcional, onde ele ganhou 12 Grand Slams – metade dos grand slams conquistados em sua carreira. Transformar nosso crocodilo em uma cabra (GOAT) para prestar homenagem a ele, era uma escolha óbvia - declarou.
➡️ Bia Haddad mostra pouca resistência e para nas oitavas do US Open
Djokovic e Lacoste
A parceria entre Djokovic e a Lacoste já dura mais de oito anos. Durante esse período, o atleta conquistou 12 dos seus 24 títulos de Grand Slam. Além dos recordes já mencionados, o tenista sérvio possui o maior número de vitórias em partidas de Grand Slam e é o único jogador a vencer cada torneio do Masters 1000 pelo menos duas vezes.A marca não informou se a mudança do logo será permanente ou se haverá expansão da coleção para outros mercados além dos inicialmente selecionados.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias