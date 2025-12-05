Mirassol e Flamengo se enfrentam neste sábado (6) em jogo válido pela 38ª e última rodada do Brasileirão. A bola rola às 18h30 (de Brasília) no José Maria de Campos Maia, casa do time do interior paulista, com transmissão do PrimeVideo. ➡️ Clique aqui e ssista no PrimeVideo

continua após a publicidade

Ficha do jogo MIR FLA Brasileirão 38ª rodada Data e Hora sábado, 6 de dezembro de 2025, às 18h30 (de Brasília) Local José Maria de Campos Maia, em Mirassol Árbitro Lucas Casagrande (PR) Assistentes Naílton Júnior de Sousa Oliveira (CE) e Andrey Luiz de Freitas (PR) Var Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN) Onde assistir

Mirassol x Flamengo: como chegam aos times?

O Mirassol encerra a campanha histórica no Campeonato Brasileiro 2025 diante de sua torcida. O Leão tem assegurada vaga direta na fase de grupos da Libertadores e não pode sair da quarta colocação; deta forma, entra em campo para cumprir tabela.

A equipe do interior paulista tem dois desfalques, ambos nas laterais. Na direita, Lucas Ramon fica fora por suspensão; na esquerda, Reinaldo, artilheiro do time na competição, é dúvida e não deve atuar, após ser ausência também contra o Vasco.

continua após a publicidade

Já o Flamengo está em clima de festa e tem garantido o título do Brasileirão. Com a vitória sobre o Ceará no meio de semana, os cariocas levantaram o troféu no Maracanã com uma rodada de antecedencia e também cumprirão tabela no jogo final.

Com a conquista assegurada, o elenco principal do Rubro-Negro embarca neste sábado para Doha, no Catar, onde disputará a Copa Intercontinental. Apenas alguns jogadores menos utlizados por Filipe Luís estão relacionados para o duelo com o Mirassol, e o grupo será formado, em maioria, por atletas da base. O time será comandado por Bruno Pivette, técnico do sub-20.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

✅ FICHA TÉCNICA

MIRASSOL X FLAMENGO

38ª rodada - Brasileirão

📆 Data e horário: sábado, 6 de outubro de 2025, às 18h30 (de Brasília);

📍 Local: José Maria de Campos Maia, em Mirassol (ARG);

📺 Onde assistir: Primevideo (steaming);

🟨 Árbitro: Lucas Casagrande (PR);

🚩 Assistentes: Naílton Júnior de Sousa Oliveira (CE) e Andrey Luiz de Freitas (PR);

🖥️ VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN).

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

MIRASSOL (Técnico: Rafael Guanaes)

Walter; Daniel Borges, João Victor, Jemmes e Felipe Jonatan (Reinaldo); Danielzinho, Neto Moura e Gabriel; Negueba, Renato Marques e Alesson.

FLAMENGO (Técnico: Bruno Pivette)

Dyogo Alves; Daniel Sales, João Victor, Da Mata e Germano; Evertton Araújo, Pablo Lúcio e Guilherme; Joshua, Wallace Yan e Michael.

Mirassol e Flamengo se enfrentam pela 38ª rodada do Brasileirão (Arte: Lance!)

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real