Bournemouth x Chelsea: onde assistir ao vivo e prováveis escalações ao jogo pela Premier League

Confira todas as informações do duelo válido pela 15ª rodada

Bournemouth (ING)
Dia 05/12/2025
12:00
imagem cameraBournemouth x Chelsea: onde assistir pela Premier League (Foto: Arte/Lance!)
Bournemouth e Chelsea se enfrentam neste sábado (6), às 12h (de Brasília), pela 15ª rodada da Premier League. A partida será realizada no Vitality Stadium, em Bournemouth (ING), com transmissão exclusiva do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+

Ficha do jogo

Bournemouth-escudo-onde-assistir
BOU
Chelsea-escudo-onde-assistir
CHE
15ª rodada
Premier League
Data e Hora
Sábado, 6 de dezembro, às 12h (de Brasília)
Local
Vitality Stadium, em Bournemouth (ING)
Árbitro
Michael Oliver
Assistentes
Stuart Burt, James Mainwaring e Oliver Langford (quarto árbitro)
Var
Craig Pawson (VAR1) e Alex Chilowicz (AVAR)
O Bournemouth chega ao confronto tentando recuperar estabilidade após resultados irregulares na Premier League. A equipe, que estava no G-4 no início do campeonato, ocupa a 14ª posição com 19 pontos, mas carrega fragilidades defensivas. Nos últimos cinco jogos, foram quatro derrotas, um empate e nenhuma vitória, cenário que pressiona o time mesmo atuando em casa.

O Chelsea visita o adversário consolidado na quarta colocação da Premier, somando 24 pontos vindo de derrota para o Leeds, após uma sequência recente de invencibilidade de três vitórias e dois empates. O time comandado por Enzo Maresca combina ataque eficiente (25 gols em 13 rodadas) com defesa sólida, vazada apenas 15 vezes. Embalado pelo bom momento e pela consistência na competição, os Blues seguem firmes na briga pelas primeiras posições.

Tudo sobre o jogo entre Bournemouth e Chelsea (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
Bournemouth 🆚 Chelsea
15ª rodada — Premier League
📆 Data e horário: sábado, 6 de dezembro, às 12h (de Brasília)
📍 Local: Vitality Stadium, em Bournemouth (ING)
👁️ Onde assistir: Disney+ (serviço de streaming)
🕴️Arbitragem: Michael Oliver
🚩 Assistentes: Stuart Burt, James Mainwaring e Oliver Langford (quarto árbitro)
📺 VAR: Craig Pawson (VAR1) e Alex Chilowicz (AVAR)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Bournemouth (Técnico: Andoni Iraola)
Petrovic; Jiménez, Milosavljevic, Senesi e Truffert; Soler e Scott; Brooks, Kluivert e Antoine Semenyo; Kroupi.

Chelsea (Técnico: Enzo Maresca)
Sánchez; Chalobah, Adarabioyo, Badiashile e Cucurella; Andrey Santos e Enzo Fernández; Estêvão, João Pedro e Jamie Gittens; Liam Delap.

Com golaço de Estêvão, o Chelsea venceu o Barcelona por 3 a 0, pela Champions League (Foto: Adrian Dennis / AFP)
