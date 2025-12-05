Bournemouth e Chelsea se enfrentam neste sábado (6), às 12h (de Brasília), pela 15ª rodada da Premier League. A partida será realizada no Vitality Stadium, em Bournemouth (ING), com transmissão exclusiva do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+

Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora

Ficha do jogo BOU CHE 15ª rodada Premier League Data e Hora Sábado, 6 de dezembro, às 12h (de Brasília) Local Vitality Stadium, em Bournemouth (ING) Árbitro Michael Oliver Assistentes Stuart Burt, James Mainwaring e Oliver Langford (quarto árbitro) Var Craig Pawson (VAR1) e Alex Chilowicz (AVAR) Onde assistir

O Bournemouth chega ao confronto tentando recuperar estabilidade após resultados irregulares na Premier League. A equipe, que estava no G-4 no início do campeonato, ocupa a 14ª posição com 19 pontos, mas carrega fragilidades defensivas. Nos últimos cinco jogos, foram quatro derrotas, um empate e nenhuma vitória, cenário que pressiona o time mesmo atuando em casa.

O Chelsea visita o adversário consolidado na quarta colocação da Premier, somando 24 pontos vindo de derrota para o Leeds, após uma sequência recente de invencibilidade de três vitórias e dois empates. O time comandado por Enzo Maresca combina ataque eficiente (25 gols em 13 rodadas) com defesa sólida, vazada apenas 15 vezes. Embalado pelo bom momento e pela consistência na competição, os Blues seguem firmes na briga pelas primeiras posições.

📆 Data e horário: sábado, 6 de dezembro, às 12h (de Brasília)

📍 Local: Vitality Stadium, em Bournemouth (ING)

👁️ Onde assistir: Disney+ (serviço de streaming)

🕴️Arbitragem: Michael Oliver

🚩 Assistentes: Stuart Burt, James Mainwaring e Oliver Langford (quarto árbitro)

📺 VAR: Craig Pawson (VAR1) e Alex Chilowicz (AVAR)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Bournemouth (Técnico: Andoni Iraola)

Petrovic; Jiménez, Milosavljevic, Senesi e Truffert; Soler e Scott; Brooks, Kluivert e Antoine Semenyo; Kroupi.

Chelsea (Técnico: Enzo Maresca)

Sánchez; Chalobah, Adarabioyo, Badiashile e Cucurella; Andrey Santos e Enzo Fernández; Estêvão, João Pedro e Jamie Gittens; Liam Delap.

