Everton x Nottingham Forest: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Premier League
Confira todas as informações do duelo válido pela Premier League
- Matéria
- Mais Notícias
Everton e Nottingham Forest se enfrentam neste sábado (6), em jogo válido pela Premier League. A bola rola às 12h (de Brasília), no Hill Dickinson Stadium, em Liverpool (ING), e terá transmissão ao vivo do Disney+. ➡️Clique para assistir no Disney+
Relacionadas
- Futebol Internacional
Em jogo tenso, Manchester United sai na frente, mas cede empate para time de Paquetá
Futebol Internacional04/12/2025
- Futebol Internacional
City entra na briga por zagueiro badalado da Premier League
Futebol Internacional04/12/2025
- Futebol Internacional
Gigantes da Premier League monitoram situação de Rodrygo; veja
Futebol Internacional04/12/2025
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Ficha do jogo
O Everton chega para a partida motivado após quebrar um tabu contra o Bournemouth com uma vitória magra por 1 a 0 (gol de Jack Grealish), recuperando-se rapidamente da goleada sofrida em casa para o Newcastle. A equipe de David Moyes vive seu melhor início de temporada desde 2020-21, ocupando a 10ª posição e estando a apenas três pontos do G4, com três vitórias nos últimos quatro jogos. Para este duelo, os Toffees confiam no excelente retrospecto contra o Nottingham Forest: venceram sete dos últimos 11 confrontos, mantendo a defesa intacta (clean sheet) em todas essas vitórias.
O Nottingham Forest, estabilizado sob o comando de Sean Dyche, também vive um bom momento, tendo vencido três das últimas quatro partidas na liga, incluindo um triunfo recente sobre o Wolves com gol de Igor Jesus. Ocupando a 16ª posição, a equipe busca se afastar da zona de rebaixamento e retorna a Merseyside, onde recentemente conquistou uma vitória histórica de 3 a 0 sobre o Liverpool em Anfield. O confronto marca o reencontro de Sean Dyche com seu ex-clube, o Everton, contra quem ele tentará melhorar seu histórico pessoal jogando fora de casa.
Tudo sobre o jogo entre Everton e Nottingham Forest pela Premier League (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Everton x Nottingham Forest
Premier League
📆 Data e horário: sábado, 6 de dezembro, às 12h (de Brasília)
📍 Local: Hill Dickinson Stadium, em Liverpool (ING)
👁️ Onde assistir: Disney+
🟨 Arbitragem: Chris Kavanagh (árbitro); Dan Cook e Simon Bennett (assistentes); Thomas Kirk (quarto árbitro)
📺 VAR: James Bell
➡️Gigantes da Premier League monitoram situação de Rodrygo; veja
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Everton (Técnico: David Moyes):
Pickford; Garner; O'Brien, Tarkowski, Mykolenko; Dewsbury-Hall, Alcaraz; Ndiaye, McNeil, Grealish; Barry
Nottingham Forest (Técnico: Sean Dyche):
Sels; Savona, Milenkovic, Morato, Williams; Sangare, Anderson; Ndoye, Gibbs-White, Hudson-Odoi; Jesus
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
- Matéria
- Mais Notícias