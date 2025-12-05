Tottenham x Brentford: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Premier League
Tottenham e Brentford se enfrentam neste sábado (6), em jogo válido pela Premier League. A bola rola às 12h (de Brasília), no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres (ING), e terá transmissão ao vivo do Disney+. ➡️Clique para assistir no Disney+
Ficha do jogo
O Tottenham vive um momento de crise sob o comando de Thomas Frank, que enfrenta seu ex-clube pressionado por uma sequência de cinco jogos sem vitórias e pela falta de uma identidade de jogo clara. Apesar de um empate caótico contra o Newcastle ter interrompido uma série de derrotas, a equipe caiu para a metade inferior da tabela. O maior problema dos Spurs é o desempenho desastroso em casa — o segundo pior da liga —, e uma nova derrota pode estabelecer um recorde negativo histórico de mais reveses como mandante em um único ano civil (2025).
O Brentford retorna ao norte de Londres logo após ser derrotado pelo Arsenal, buscando superar a inconsistência que marca sua campanha. A equipe de Keith Andrews está empatada em pontos com o Tottenham (19), mas enfrenta graves problemas defensivos, sem conseguir manter o gol invicto há seis rodadas. O maior obstáculo para os Bees é o terrível desempenho como visitante, com seis derrotas em sete jogos fora de casa nesta temporada, além de um retrospecto recente negativo contra os Spurs, tendo perdido os últimos três confrontos diretos.
Tudo sobre o jogo entre Tottenham e Brentford pela Premier League (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Tottenham x Brentford
Premier League
📆 Data e horário: sábado, 6 de dezembro, às 12h (de Brasília)
📍 Local: Tottenham Hotspur Stadium, em Londres (ING)
👁️ Onde assistir: Disney+
🟨 Arbitragem: Robert Jones (árbitro); Neil Davies e Bhupinder Gill (assistentes); Samuel Barrott (quarto árbitro)
📺 VAR: Timothy Wood
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Tottenham (Técnico: Thomas Frank):
Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Udogie; Sarr, Bentancur; Kudus, Bergvall, Johnson; Kolo Muani
Brentford (Técnico: Keith Andrews):
Kelleher; Kayode, Collins, Van den Berg, Lewis-Potter; Yarmoliuk, Henderson; Ouattara, Damsgaard, Schade; Thiago
