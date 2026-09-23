Servette Chênois x Lyon: onde assistir, horário e escalações

Servette Chênois e Lyon se enfrentam nesta quarta-feira (23), às 13h45 (de Brasília) no Stade de Genève, em Lancy, pela primeira fase da Champions League Feminina. A partida terá transmissão pelo Disney+. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

O Servette Chênois encara a competição buscando seu melhor desempenho na Champions League Feminina, com o objetivo de avançar na fase inicial do torneio.

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FICHA do confronto

Competição: Champions League Feminina

Data e horário: 23 de Setembro de 2026, às 13h45

Local: Stade de Genève, Lancy

Rodada: 1

Fase: Primeira Fase

O Lyon, tradicional clube francês, chega para a disputa da Champions League Feminina com a expectativa de manter sua performance de destaque na competição continental.

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Onde assistir

Competição: Champions League Feminina (Primeira Fase)

📅 Data: 23 de Setembro de 2026

⏰ Horário: 13h45 (de Brasília)

📍 Local: Stade de Genève, Lancy

Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalação Provável

Servette Chênois

Técnico: J. Barcala

J. Weimar; D. Bourma, L. Ballesté, N. Carage e J. Marchão; P. Hernández, G. Karchouni e P. Serrano; N. Andonova, L. Fleury e Asun Martínez

Lyon

Técnico: J. Montemurro

C. Endler; A. Lawrence, W. Renard, Tarciane e S. Bacha; D. Egurrola, M. Dumornay e C. Weir; J. Brand, M. Katoto e T. Chawinga