Servette Chênois x Lyon: onde assistir, horário e escalações
Servette Chênois e Lyon se enfrentam dia 23 de setembro, às 13h45, pela Primeira Fase da
Servette Chênois e Lyon se enfrentam nesta quarta-feira (23), às 13h45 (de Brasília) no Stade de Genève, em Lancy, pela primeira fase da Champions League Feminina. A partida terá transmissão pelo Disney+. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
O Servette Chênois encara a competição buscando seu melhor desempenho na Champions League Feminina, com o objetivo de avançar na fase inicial do torneio.
FICHA do confronto
Competição: Champions League Feminina
Data e horário: 23 de Setembro de 2026, às 13h45
Local: Stade de Genève, Lancy
Rodada: 1
Fase: Primeira Fase
O Lyon, tradicional clube francês, chega para a disputa da Champions League Feminina com a expectativa de manter sua performance de destaque na competição continental.
Onde assistir
- Competição: Champions League Feminina (Primeira Fase)
- 📅 Data: 23 de Setembro de 2026
- ⏰ Horário: 13h45 (de Brasília)
- 📍 Local: Stade de Genève, Lancy
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Escalação Provável
Servette Chênois
Técnico: J. Barcala
J. Weimar; D. Bourma, L. Ballesté, N. Carage e J. Marchão; P. Hernández, G. Karchouni e P. Serrano; N. Andonova, L. Fleury e Asun Martínez
Lyon
Técnico: J. Montemurro
C. Endler; A. Lawrence, W. Renard, Tarciane e S. Bacha; D. Egurrola, M. Dumornay e C. Weir; J. Brand, M. Katoto e T. Chawinga
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