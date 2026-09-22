Braintree Town x Needham Market: onde assistir, horário e escalações
Braintree Town e Needham Market se enfrentam dia 22 de setembro, às 15h45, pelos replays.
Braintree Town e Needham Market se enfrentam nesta 22 de setembro, às 15h45 no Rare Breed Meat Co. Stadium, pelos replays classificatórios da 2ª rodada da FA Cup 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
O Braintree Town vem de empate fora de casa contra o Needham Market por 3 a 3, em jogo válido pela 2ª rodada classificatória da FA Cup 2026/2027, disputado no dia 19 de setembro.
FICHA do confronto
Competição: FA Cup 2026/2027
Data e horário: 22 de Setembro de 2026, às 15h45
Local: Rare Breed Meat Co. Stadium, Braintree, Essex
Fase: Replays classificatórios da 2ª rodada
Onde assistir
- Competição: FA Cup (Replays classificatórios da 2ª rodada)
- 📅 Data: 22 de Setembro de 2026
- ⏰ Horário: 15h45 (de Brasília)
- 📍 Local: Estádio Rare Breed Meat Co. Stadium, Braintree, Essex
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Escalação Provável
Braintree Town
Barrett; Namisi, Paternoser, Dyer e Brown; Swann, Okunowo e Adebayo; Matthews, Evans e Lewis.
Needham Market
Bradbrook; Dye, K. Morphew, D. Morphew e Smith; Hammond, Saunders e Allen; Pearce, Lewis e Hunter.
Tudo sobre
Onde Assistir
Farnham Town x Cirencester Town: onde assistir, horário e escalaçõesHá 2 minutos
Onde Assistir
Wingate & Finchley x Hemel Hempstead Town: onde assistir, horário e escalaçõesHá 5 minutos
Onde Assistir
Dorking Wanderers x Southall: onde assistir, horário e escalaçõesHá 12 minutos
Onde Assistir
Maidstone United x Cray Wanderers: onde assistir, horário e escalaçõesHá 1 hora
Onde Assistir
Worksop Town x AFC Telford United: onde assistir, horário e escalaçõesHá 1 hora
Onde Assistir
Dagenham & Redbridge x Waltham Abbey: onde assistir, horário e escalaçõesHá 1 hora
Mais LANCE!