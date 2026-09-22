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Truro City x Merthyr Town: onde assistir, horário e escalações

Truro City e Merthyr Town se enfrentam dia hoje(22), às 15h45, pelos Replays da 2ª fase

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
22/09/2026 14:10
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FA Cup 2026/2027 - Truro City x Merthyr Town
Onde assistir ao vivo a partida entre Truro City e Merthyr Town pelo FA Cup 2026/2027 (Arte / Lance!)

Truro City e Merthyr Town se enfrentam nesta terça-feira (22), às 15h45, no Truro Sports Hub, em Truro, Cornwall, pela fase de replays classificatórios da 2ª rodada da FA Cup 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

O Truro City vem de empate fora de casa contra o Merthyr Town por 1 a 1, em jogo válido pela 2ª rodada classificatória da FA Cup 2026/2027, disputado no dia 19 de setembro.

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FICHA do confronto
Competição: FA Cup 2026/2027
Data e horário: 22 de Setembro de 2026, às 15h45
Local: Truro Sports Hub, Truro, Cornwall
Fase: Replays classificatórios da 2ª rodada

Onde assistir

  • Competição: FA Cup (Replays classificatórios da 2ª rodada)
  • 📅 Data: 22 de Setembro de 2026
  • ⏰ Horário: 15h45 (de Brasília)
  • 📍 Local: Truro Sports Hub, Truro, Cornwall
  • Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalação Provável

Truro City


Stone; Lowe, Donnellan, Chamberlain e Harrison; W. Dean, En-Neyah e T. Dean; Harvey, Stretton e Jephcott.


Merthyr Town


Cogman; Foulston, Margetson, Spiers e Lucas; Maddox, K. Evans e Humphries; J. Evans, Pearson e Simpson.

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