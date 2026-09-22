Truro City x Merthyr Town: onde assistir, horário e escalações
Truro City e Merthyr Town se enfrentam dia hoje(22), às 15h45, pelos Replays da 2ª fase
Truro City e Merthyr Town se enfrentam nesta terça-feira (22), às 15h45, no Truro Sports Hub, em Truro, Cornwall, pela fase de replays classificatórios da 2ª rodada da FA Cup 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
O Truro City vem de empate fora de casa contra o Merthyr Town por 1 a 1, em jogo válido pela 2ª rodada classificatória da FA Cup 2026/2027, disputado no dia 19 de setembro.
FICHA do confronto
Competição: FA Cup 2026/2027
Data e horário: 22 de Setembro de 2026, às 15h45
Local: Truro Sports Hub, Truro, Cornwall
Fase: Replays classificatórios da 2ª rodada
Onde assistir
- Competição: FA Cup (Replays classificatórios da 2ª rodada)
- 📅 Data: 22 de Setembro de 2026
- ⏰ Horário: 15h45 (de Brasília)
- 📍 Local: Truro Sports Hub, Truro, Cornwall
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Escalação Provável
Truro City
Stone; Lowe, Donnellan, Chamberlain e Harrison; W. Dean, En-Neyah e T. Dean; Harvey, Stretton e Jephcott.
Merthyr Town
Cogman; Foulston, Margetson, Spiers e Lucas; Maddox, K. Evans e Humphries; J. Evans, Pearson e Simpson.
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