Barcelona x Paris FC: onde assistir, horário e escalações
Barcelona e Paris FC se enfrentam dia 23 de setembro, às 16h, pela Primeira Fase da Copa
Barcelona e Paris FC se enfrentam nesta 23 de setembro, às 16h no Estadi Johan Cruyff, em Sant Joan Despí, pela primeira fase da Champions League Feminina. A partida tem transmissão no Disney+. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
O Barcelona Femení inicia a Champions com sequência ofensiva na Liga F: vitórias por 6 a 0 sobre o Alavés (18/09, com hat-trick de Clàudia Pina), 4 a 2 contra o Atlético de Madrid e 5 a 0 sobre o Tenerife.
FICHA do confronto
Competição: Champions League Feminina
Data e horário: 23 de Setembro de 2026, às 16h
Local: Estádio Johan Cruyff, Sant Joan Despí
Rodada: 1
Fase: Primeira Fase
Já o Paris FC chega ao duelo após se recuperar da derrota por 7 a 1 para o Lyon, vencendo o Strasbourg por 2 a 0 fora de casa em 18 de setembro.
Onde assistir
- Competição:Champions League Feminina (Primeira Fase)
- 📅 Data: 23 de Setembro de 2026
- ⏰ Horário: 16h (de Brasília)
- 📍 Local: Estadio Johan Cruyff, Sant Joan Despí
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Escalação provável
FC Barcelona Femení
Técnico: Pere Romeu
Cata Coll; Aïcha Cámara, Irene Paredes, Mapi León e Laia Aleixandri; Patricia Guijarro, Aitana Bonmatí e Alexia Putellas; Caroline Graham Hansen, Ewa Pajor e Clàudia Pina.
Paris FC
Técnico: Sandrine Soubeyrand
Mylène Chavas; Melween N'Dongala, Célina Ould Hocine, Lou Bogaert e Théa Gréboval; Kaja Korošec, Maëlle Garbino e Océane Picard; Clara Mateo, Hawa Sangaré e Nora Håheim.
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