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Barcelona x Paris FC: onde assistir, horário e escalações

Barcelona e Paris FC se enfrentam dia 23 de setembro, às 16h, pela Primeira Fase da Copa

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
23/09/2026 04:30
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Copa da UEFA Feminina 2026/2027 - Barcelona x Paris FC
Onde assistir ao vivo a partida entre Barcelona e Paris FC pelo Copa da UEFA Feminina 2026/2027 (Arte / Lance!)

Barcelona e Paris FC se enfrentam nesta 23 de setembro, às 16h no Estadi Johan Cruyff, em Sant Joan Despí, pela primeira fase da Champions League Feminina. A partida tem transmissão no Disney+. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

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FICHA do confronto
Competição: Champions League Feminina
Data e horário: 23 de Setembro de 2026, às 16h
Local: Estádio Johan Cruyff, Sant Joan Despí
Rodada: 1
Fase: Primeira Fase

Já o Paris FC chega ao duelo após se recuperar da derrota por 7 a 1 para o Lyon, vencendo o Strasbourg por 2 a 0 fora de casa em 18 de setembro.

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Onde assistir

  • Competição:Champions League Feminina (Primeira Fase)
  • 📅 Data: 23 de Setembro de 2026
  • ⏰ Horário: 16h (de Brasília)
  • 📍 Local: Estadio Johan Cruyff, Sant Joan Despí
  • Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Estádio Johan Cruyff
Estádio Johan Cruyff - (Foto/Reprodução)

Escalação provável

FC Barcelona Femení

Técnico: Pere Romeu
Cata Coll; Aïcha Cámara, Irene Paredes, Mapi León e Laia Aleixandri; Patricia Guijarro, Aitana Bonmatí e Alexia Putellas; Caroline Graham Hansen, Ewa Pajor e Clàudia Pina.

Paris FC

Técnico: Sandrine Soubeyrand
Mylène Chavas; Melween N'Dongala, Célina Ould Hocine, Lou Bogaert e Théa Gréboval; Kaja Korošec, Maëlle Garbino e Océane Picard; Clara Mateo, Hawa Sangaré e Nora Håheim.

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