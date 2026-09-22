Worksop Town x AFC Telford United: onde assistir, horário e escalações
Worksop Town e AFC Telford United se enfrentam hoje(22), às 15h45, pelos Replays
Worksop Town e AFC Telford United se enfrentam nesta terça-feira (22), às 15h45 (de Brasília), no KC Sofas Stadium, em Worksop, Nottinghamshire, pela fase de Replays classificatórios da 2ª rodada da FA Cup 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
O Worksop Town vem de empate fora de casa contra o AFC Telford United por 2 a 2, em jogo válido pela 2ª rodada classificatória da FA Cup 2026/2027, disputado no dia 19 de setembro.
FICHA do confronto
Competição: FA Cup 2026/2027
Data e horário: 22 de Setembro de 2026, às 15h45
Local: KC Sofas Stadium, Worksop, Nottinghamshire
Fase: Replays classificatórios da 2ª rodada
Onde assistir
- Competição: FA Cup (Replays classificatórios da 2ª rodada)
- 📅 Data: 22 de Setembro de 2026
- ⏰ Horário: 15h45 (de Brasília)
- 📍 Local: KC Sofas Stadium, Worksop, Nottinghamshire
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Provável Escalação
Worksop Town
Dearnley; Atherton, Boyce, Menayese e O'Malley; Starcenko, Waldock e Greaves; Whitham, Harratt e Redford.
AFC Telford United
Benjamin; Curley, Pendley, Lilly e Williams; Fletcher, Walker e Mitchell; Meddows, Moult e Cawthorne.
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