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Worksop Town x AFC Telford United: onde assistir, horário e escalações

Worksop Town e AFC Telford United se enfrentam hoje(22), às 15h45, pelos Replays

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
22/09/2026 12:04
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FA Cup 2026/2027 - Worksop Town x AFC Telford United
Onde assistir ao vivo a partida entre Worksop Town e AFC Telford United pelo FA Cup 2026/2027 (Arte / Lance!)

Worksop Town e AFC Telford United se enfrentam nesta terça-feira (22), às 15h45 (de Brasília), no KC Sofas Stadium, em Worksop, Nottinghamshire, pela fase de Replays classificatórios da 2ª rodada da FA Cup 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

O Worksop Town vem de empate fora de casa contra o AFC Telford United por 2 a 2, em jogo válido pela 2ª rodada classificatória da FA Cup 2026/2027, disputado no dia 19 de setembro.

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FICHA do confronto
Competição: FA Cup 2026/2027
Data e horário: 22 de Setembro de 2026, às 15h45
Local: KC Sofas Stadium, Worksop, Nottinghamshire
Fase: Replays classificatórios da 2ª rodada

Onde assistir

  • Competição: FA Cup (Replays classificatórios da 2ª rodada)
  • 📅 Data: 22 de Setembro de 2026
  • ⏰ Horário: 15h45 (de Brasília)
  • 📍 Local: KC Sofas Stadium, Worksop, Nottinghamshire
  • Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Provável Escalação

Worksop Town

Dearnley; Atherton, Boyce, Menayese e O'Malley; Starcenko, Waldock e Greaves; Whitham, Harratt e Redford.

AFC Telford United

Benjamin; Curley, Pendley, Lilly e Williams; Fletcher, Walker e Mitchell; Meddows, Moult e Cawthorne.

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