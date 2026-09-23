Exmouth Town x Thame United: onde assistir, horário e escalações
Exmouth Town e Thame United se enfrentam dia 23 de setembro, às 15h45, pelos replays.
Exmouth Town e Thame United se enfrentam nesta quarta-feira (23), às 15h45, no Complete Infrastructure Stadium, em Exmouth, Devonshire, pela fase de replays classificatórios da 2ª rodada da FA Cup 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
O Exmouth Town vem de empate fora de casa contra o Thame United por 3 a 3, em jogo válido pela 2ª rodada classificatória da FA Cup 2026/2027, realizado no dia 19 de setembro.
FICHA do confronto
Competição: FA Cup 2026/2027
Data e horário: 23 de Setembro de 2026, às 15h45
Local: Complete Infrastructure Stadium, Exmouth, Devonshire
Fase: Replays classificatórios da 2ª rodada
Onde assistir
- Competição: FA Cup (Replays classificatórios da 2ª rodada)
- 📅 Data: 23 de Setembro de 2026
- ⏰ Horário: 15h45 (de Brasília)
- 📍 Local: Complete Infrastructure Stadium, Exmouth, Devonshire
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Escalação Provável
Thame United
Plain; Hall, Ulas, Murray e Beadle; Riddick, Hackett e Tutton; James, West e Alexander.
Exmouth Town
Wonnacott; Belsten, Cann, Morison, Landricombe e Edwards; Knowles, Denny e Steer; Slater e Bath.
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