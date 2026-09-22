Farnham Town x Cirencester Town: onde assistir, horário e escalações
Farnham Town e Cirencester Town se enfrentam dia 22 de setembro, às 15h45, pelos replays
Farnham Town e Cirencester Town se enfrentam nesta 22 de setembro, às 15h45 no The Memorial Ground Farnham, pelos replays classificatórios da 2ª rodada da FA Cup 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
O Farnham Town vem de empate fora de casa contra o Cirencester Town por 2 a 2, em jogo válido pela 2ª rodada classificatória da FA Cup 2026/2027, disputado no dia 19 de setembro.
FICHA do confronto
Competição: FA Cup 2026/2027
Data e horário: 22 de Setembro de 2026, às 15h45
Local: The Memorial Ground Farnham, Farnham, Surrey
Fase: Replays classificatórios da 2ª rodada
Onde assistir
- Competição: FA Cup (Replays classificatórios da 2ª rodada)
- 📅 Data: 22 de Setembro de 2026
- ⏰ Horário: 15h45 (de Brasília)
- 📍 Local: The Memorial Ground Farnham, Farnham, Surrey
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Escalação Provável
Farnham Town
Eacott; Mason, Kinnane, Williams e Hutchinson; Tobin, Spong e Taylor; Evans, Bingham e Dean.
Cirencester Town
Johns; Hand, Pook, Alexander e Christopher; Anson, Taylor e H. Price; Spalding, Dare e B. Price.
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