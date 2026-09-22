Wingate & Finchley x Hemel Hempstead Town: onde assistir, horário e escalações

Wingate & Finchley e Hemel Hempstead Town se enfrentam nesta 22 de setembro, às 15h45 no The Maurice Rebak Stadium, pelos replays classificatórios da 2ª rodada FA Cup. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

O Wingate & Finchley vem de empate por 1 a 1 diante do Hemel Hempstead Town, pelo FA Cup 2026/2027, em partida realizada em 19 de setembro.

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FICHA do confronto

Competição: FA Cup 2026/2027

Data e horário: 22 de Setembro de 2026, às 15h45

Local: The Maurice Rebak Stadium, London

Fase: Replays classificatórios da 2ª rodada

Onde assistir

Competição: FA Cup (Replays classificatórios da 2ª rodada)

📅 Data: 22 de Setembro de 2026

⏰ Horário: 15h45 (de Brasília)

📍 Local: The Maurice Rebak Stadium, London

Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalação Provável

Wingate & Finchley

Grainger; Townsend-West, Cracknell, Frempah e Thomas-Fraser; Cornish, Thomas e Oupoh; Moutawafiq, Kashket e Nzala

Hemel Hempstead Town

Johnson; Stanley, Agbontohoma, Longe-King e Pitblado; Wiltshire, Ramirez-Espain e Cook; Williams, Campbell e Tabor.