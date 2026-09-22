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Arsenal x Køge: onde assistir, horário e escalações

Arsenal e Køge se enfrentam dia hoje (22), às 16h, pela Primeira Fase da Copa Feminina

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
22/09/2026 10:43
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Copa da UEFA Feminina 2026/2027 - Arsenal x Køge
Onde assistir ao vivo a partida entre Arsenal e Køge pelo Copa da UEFA Feminina 2026/2027 (Arte / Lance!)

Arsenal e Køge se enfrentam em 22 de setembro, às 16h, no Mangata Developments Stadium Meadow Park, pela 1ª rodada da Copa da UEFA Feminina 2026/2027. A partida tem transmissão no Disney+. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

O Arsenal é o time mandante nesta partida da Copa da UEFA Feminina 2026/2027, que marca a estreia da equipe na competição nesta temporada.O time feminino chega ao confronto invicto na Women's Super League 2026, com três partidas sem derrotas. Na rodada mais recente, empatou por 1 a 1 com o Manchester United, após igualdade sem gols contra o Crystal Palace. Na estreia da liga, as Gunners conquistaram uma vitória fora de casa por 1 a 0 sobre o Brighton, consolidando um início sólido de temporada.

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FICHA do confronto
Competição: Copa da UEFA Feminina 2026/2027
Data e horário: 22 de setembro de 2026, às 16h
Local: Mangata Developments Stadium Meadow Park, Borehamwood, Hertfordshire
Rodada: 1
Fase: Primeira fase

O HB Køge Feminino chega embalado por uma sequência positiva na Kvindeliga e na fase qualificatória da Champions League. Na partida mais recente, goleou o FC Midtjylland por 4 a 0. Nas rodadas anteriores, venceu o Fortuna Hjørring por 2 a 1 e garantiu a classificação continental ao empatar por 1 a 1 com o PSV, aproveitando a vantagem construída no jogo de ida, quando já havia triunfado por 1 a 0.

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Onde assistir

  • Competição: Copa da UEFA Feminina (Primeira Fase)
  • 📅 Data: 22 de Setembro de 2026
  • ⏰ Horário: 16h (de Brasília)
  • 📍 Local: Estádio Mangata Developments Stadium Meadow Park, Borehamwood, Hertfordshire
  • Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalação Provável

Arsenal

Técnico: R. Slegers
M. Rodríguez; S. Holmberg, L. Williamson, L. Wubben-Moy e O. Batlle; K. Cooney-Cross, G. Stanway e M. Caldentey; O. Smith, A. Russo e C. Kelly.

Køge

Técnico: K. Mørch
A. Vingum; M. Schultz, M. Uhre, S. Boye e R. Madsen; M. Jereko, L. Hermann e M. Gejl; E. Óskarsdóttir, N. Nadim e A. Oyama.

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