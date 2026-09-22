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Internazionale x Häcken: onde assistir, horário e escalações

Internazionale e Häcken se enfrentam dia 22 de setembro, às 13h45, pela Primeira Fase

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
22/09/2026 10:51
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Copa da UEFA Feminina 2026/2027 - Internazionale x Häcken
Onde assistir ao vivo a partida entre Internazionale e Häcken pelo Copa da UEFA Feminina 2026/2027 (Arte / Lance!)

Internazionale e Häcken se enfrentam nesta 22 de setembro, às 13h45 no U-Power Stadium, pela 1ª rodada da Copa da UEFA Feminina 2026/2027. A partida tem transmissão no Disney+ O Lance! acompanha a partida em tempo real.

A Inter Feminina garantiu vaga inédita na fase de grupos da Liga dos Campeões Feminina 2026/27 ao eliminar o VfL Wolfsburg. Após perder por 2 a 0 na ida, venceu o jogo de volta por 3 a 1 e avançou nos pênaltis por 5 a 4. Na Serie A 2026, somou vitória por 1 a 0 sobre o Milan e empate em 3 a 3 com a Juventus.

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FICHA do confronto
Competição: Copa da UEFA Feminina 2026/2027
Data e horário: 22 de Setembro de 2026, às 13h45
Local: Estádio U-Power Stadium, Monza
Rodada: 1
Fase: Primeira Fase

O BK Häcken Feminino chega à Liga dos Campeões após uma sequência de vitórias na temporada: 3 a 0 sobre o Eskilstuna United (19/09), 4 a 0 contra o Vittsjö GIK, 2 a 0 no IFK Göteborg pela Copa da Suécia e 1 a 0 sobre o Rosengård. O retrospecto recente mostra ataque produtivo e defesa consistente.

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Onde assistir

  • Competição: Copa da UEFA Feminina (Primeira Fase)
  • 📅 Data: 22 de Setembro de 2026
  • ⏰ Horário: 13h45 (de Brasília)
  • 📍 Local: Estádio U-Power Stadium, Monza
  • Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalação Provável

Internazionale

Técnico: David Sassarini
Cecilía Rán Rúnarsdóttir; Beatrice Merlo, Marija Milinković, Ivana Andrés e Elisa Bartoli; Irene Santi, Karólína Lea Vilhjálmsdóttir e Lina Magull; Benedetta Glionna, Elisa Polli e Haley Bugeja.

Häcken

Técnico: Elena Sadiku
Jennifer Falk; Emma Östlund, Josefine Rybrink, Aivi Luik e Alva Selerud; Elin Rubensson, Lisa Löwing e Helena Sampaio; Tabby Tindell, Anna Anvegård e Stine Sandbech.

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