Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Chelsea x Austria Wien: onde assistir, horário e escalações

Chelsea e Austria Wien se enfrentam dia 23 de Setembro, às 16h, pela Primeira Fase.

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
23/09/2026 04:30
Favorite o Lance! no Google
Copa da UEFA Feminina 2026/2027 - Chelsea x Austria Wien
Onde assistir ao vivo a partida entre Chelsea e Austria Wien pelo Copa da UEFA Feminina 2026/2027 (Arte / Lance!)

Chelsea e Austria Wien se enfrentam nesta quarta-feira (23), às 16h (de Brasília), no The Cherry Red Records Stadium, em London, pela primeira fase da Champions League Feminina. A partida terá transmissão no Brasil no Disney+ O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Premier League 2026/2027 - Newcastle x Hull City

Newcastle x Hull City: onde assistir, horário e escalações

Onde Assistir
Há 3 dias
Raphinha e Lamine Yamal comemoram gol do Barcelona contra o Rayo Vallecano por La Liga.

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sábado (19/09/2026)

Futebol Internacional
Há 4 dias

Chelsea entra em campo para a estreia na Champions League Feminina, buscando impor seu ritmo no torneio e conquistar uma vitória diante de sua torcida em London.

continua após a publicidade

FICHA do confronto
Competição: Champions League Feminina
Data e horário: 23 de Setembro de 2026, às 16h
Local: The Cherry Red Records Stadium, London
Rodada: 1
Fase: Primeira Fase

Austria Wien chega para o confronto da primeira fase da Champions League Feminina com o objetivo de surpreender e avançar na competição, enfrentando um adversário tradicional e forte como o Chelsea.

continua após a publicidade

Onde assistir

  • Competição: Champions League Feminina (Primeira Fase)
  • 📅 Data: 23 de Setembro de 2026
  • ⏰ Horário: 16h (de Brasília)
  • 📍 Local: The Cherry Red Records Stadium, London
  • Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalação Provável

Chelsea F.C. Women


Hampton; Carpenter, Buurman, Buchanan e Bronze; Nüsken, Potter, Kaptein e Walsh; Baltimore e Thompson.


Austria Wien Women


Pal; Kirchberger, Wenninger, Schiechtl, Hanshaw e Weilharter; Schöffel, Pötzl e Pfattner; Uka e Pfanner.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Copa da UEFA Feminina 2026/2027 - Barcelona x Paris FC

Onde Assistir

Barcelona x Paris FC: onde assistir, horário e escalações

Há 1 minuto
FA Cup 2026/2027 - Exmouth Town x Thame United

Onde Assistir

Exmouth Town x Thame United: onde assistir, horário e escalações

Há 1 minuto
Copa da UEFA Feminina 2026/2027 - Servette Chênois x Lyon

Onde Assistir

Servette Chênois x Lyon: onde assistir, horário e escalações

Há 1 minuto
Copa da UEFA Feminina 2026/2027 - OH Leuven x Roma

Onde Assistir

OH Leuven x Roma: onde assistir, horário e escalações

Há 1 minuto
FA Cup 2026/2027 - Truro City x Merthyr Town

Onde Assistir

Truro City x Merthyr Town: onde assistir, horário e escalações

Há 14 horas
FA Cup 2026/2027 - Wimborne Town x Weston-super-Mare

Onde Assistir

Wimborne Town x Weston-super-Mare: onde assistir, horário e escalações

Há 14 horas
Mais LANCE!
FA Cup 2026/2027 - Farnborough x Uxbridge

Farnborough x Uxbridge: onde assistir, horário e escalações

FA Cup 2026/2027 - Crowborough Athletic x Hampton & Richmond

Crowborough Athletic x Hampton & Richmond: onde assistir, horário e escalações

FA Cup 2026/2027 - Farnham Town x Cirencester Town

Farnham Town x Cirencester Town: onde assistir, horário e escalações

FA Cup 2026/2027 - Wingate & Finchley x Hemel Hempstead Town

Wingate & Finchley x Hemel Hempstead Town: onde assistir, horário e escalações

FA Cup 2026/2027 - Braintree Town x Needham Market

Braintree Town x Needham Market: onde assistir, horário e escalações

FA Cup 2026/2027 - Dorking Wanderers x Southall

Dorking Wanderers x Southall: onde assistir, horário e escalações

FA Cup 2026/2027 - Maidstone United x Cray Wanderers

Maidstone United x Cray Wanderers: onde assistir, horário e escalações

FA Cup 2026/2027 - Worksop Town x AFC Telford United

Worksop Town x AFC Telford United: onde assistir, horário e escalações

FA Cup 2026/2027 - Dagenham & Redbridge x Waltham Abbey

Dagenham & Redbridge x Waltham Abbey: onde assistir, horário e escalações

FA Cup 2026/2027 - Gainsborough Trinity x Leamington

Gainsborough Trinity x Leamington: onde assistir, horário e escalações

FA Cup 2026/2027 - Chippenham Town x Yate Town

Chippenham Town x Yate Town: onde assistir, horário e escalações

Copa da UEFA Feminina 2026/2027 - Internazionale x Häcken

Internazionale x Häcken: onde assistir, horário e escalações

Copa da UEFA Feminina 2026/2027 - Arsenal x Køge

Arsenal x Køge: onde assistir, horário e escalações