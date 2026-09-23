Chelsea x Austria Wien: onde assistir, horário e escalações
Chelsea e Austria Wien se enfrentam dia 23 de Setembro, às 16h, pela Primeira Fase.
Chelsea e Austria Wien se enfrentam nesta quarta-feira (23), às 16h (de Brasília), no The Cherry Red Records Stadium, em London, pela primeira fase da Champions League Feminina. A partida terá transmissão no Brasil no Disney+ O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Chelsea entra em campo para a estreia na Champions League Feminina, buscando impor seu ritmo no torneio e conquistar uma vitória diante de sua torcida em London.
FICHA do confronto
Competição: Champions League Feminina
Data e horário: 23 de Setembro de 2026, às 16h
Local: The Cherry Red Records Stadium, London
Rodada: 1
Fase: Primeira Fase
Austria Wien chega para o confronto da primeira fase da Champions League Feminina com o objetivo de surpreender e avançar na competição, enfrentando um adversário tradicional e forte como o Chelsea.
Onde assistir
- Competição: Champions League Feminina (Primeira Fase)
- 📅 Data: 23 de Setembro de 2026
- ⏰ Horário: 16h (de Brasília)
- 📍 Local: The Cherry Red Records Stadium, London
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Escalação Provável
Chelsea F.C. Women
Hampton; Carpenter, Buurman, Buchanan e Bronze; Nüsken, Potter, Kaptein e Walsh; Baltimore e Thompson.
Austria Wien Women
Pal; Kirchberger, Wenninger, Schiechtl, Hanshaw e Weilharter; Schöffel, Pötzl e Pfattner; Uka e Pfanner.
Tudo sobre
Onde Assistir
Barcelona x Paris FC: onde assistir, horário e escalaçõesHá 1 minuto
Onde Assistir
Exmouth Town x Thame United: onde assistir, horário e escalaçõesHá 1 minuto
Onde Assistir
Servette Chênois x Lyon: onde assistir, horário e escalaçõesHá 1 minuto
Onde Assistir
OH Leuven x Roma: onde assistir, horário e escalaçõesHá 1 minuto
Onde Assistir
Truro City x Merthyr Town: onde assistir, horário e escalaçõesHá 14 horas
Onde Assistir
Wimborne Town x Weston-super-Mare: onde assistir, horário e escalaçõesHá 14 horas
Mais LANCE!