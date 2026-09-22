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Farnborough x Uxbridge: onde assistir, horário e escalações

Farnborough e Uxbridge se enfrentam dia 22 de setembro, às 15h45, pelos replays

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
22/09/2026 13:40
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FA Cup 2026/2027 - Farnborough x Uxbridge
Onde assistir ao vivo a partida entre Farnborough e Uxbridge pelo FA Cup 2026/2027 (Arte / Lance!)

Farnborough e Uxbridge se enfrentam nesta 22 de setembro, às 15h45 no Saunders Transport Community Stadium, pelos replays classificatórios da 2ª rodada da FA Cup 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

O Farnborough vem de empate por 2 a 2 diante do Uxbridge, fora de casa, pela 2ª rodada classificatória da FA Cup 2026/2027.

FICHA do confronto
Competição: FA Cup 2026/2027
Data e horário: 22 de Setembro de 2026, às 15h45
Local: Saunders Transport Community Stadium, Farnborough, Hampshire
Fase: Replays classificatórios da 2ª rodada

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Onde assistir

  • Competição: FA Cup (Replays classificatórios da 2ª rodada)
  • 📅 Data: 22 de Setembro de 2026
  • ⏰ Horário: 15h45 (de Brasília)
  • 📍 Local: Saunders Transport Community Stadium, Farnborough, Hampshire
  • Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalação Provável

Farnborough

Turner; Oyenuga, Grant, Robinson e Holzman; Foot, Smith e Owens; Medford-Smith, Saied e Reindorf.

Uxbridge

Morris; Giamattei, Massey, Burchell e Stallard; Tack, Deadfield e Rush; McCoy, Amartey e Keita.

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