Farnborough x Uxbridge: onde assistir, horário e escalações
Farnborough e Uxbridge se enfrentam dia 22 de setembro, às 15h45, pelos replays
Farnborough e Uxbridge se enfrentam nesta 22 de setembro, às 15h45 no Saunders Transport Community Stadium, pelos replays classificatórios da 2ª rodada da FA Cup 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
O Farnborough vem de empate por 2 a 2 diante do Uxbridge, fora de casa, pela 2ª rodada classificatória da FA Cup 2026/2027.
FICHA do confronto
Competição: FA Cup 2026/2027
Data e horário: 22 de Setembro de 2026, às 15h45
Local: Saunders Transport Community Stadium, Farnborough, Hampshire
Fase: Replays classificatórios da 2ª rodada
Onde assistir
- Competição: FA Cup (Replays classificatórios da 2ª rodada)
- 📅 Data: 22 de Setembro de 2026
- ⏰ Horário: 15h45 (de Brasília)
- 📍 Local: Saunders Transport Community Stadium, Farnborough, Hampshire
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Escalação Provável
Farnborough
Turner; Oyenuga, Grant, Robinson e Holzman; Foot, Smith e Owens; Medford-Smith, Saied e Reindorf.
Uxbridge
Morris; Giamattei, Massey, Burchell e Stallard; Tack, Deadfield e Rush; McCoy, Amartey e Keita.
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