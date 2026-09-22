Maidstone United x Cray Wanderers: onde assistir, horário e escalações
Maidstone United e Cray Wanderers se enfrentam dia 22 de setembro, às 15h45
Maidstone United e Cray Wanderers se enfrentam nesta 22 de setembro, às 15h45 no Gallagher Stadium, pela Replays classificatórios da 2ª rodada da FA Cup 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
O Maidstone United vem de empate por 1 a 1 contra o Cray Wanderers, fora de casa, pela 2ª rodada classificatória da FA Cup 2026/2027.
FICHA do confronto
Competição: FA Cup 2026/2027
Data e horário: 22 de Setembro de 2026, às 15h45
Local: Gallagher Stadium, Maidstone, Kent
Fase: Replays classificatórios da 2ª rodada
O Cray Wanderers também vem de empate por 1 a 1 contra o Maidstone United, em casa, pela 2ª rodada classificatória da FA Cup 2026/2027.
Onde assistir
- Competição: FA Cup (Replays classificatórios da 2ª rodada)
- 📅 Data: 22 de Setembro de 2026
- ⏰ Horário: 15h45 (de Brasília)
- 📍 Local: Gallagher Stadium, Maidstone, Kent
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Provável Escalação
Maidstone United
Harness; Sesay, Agbontohoma, Beeden e Hamblin; Bramble, Corne e Gilbert; Tanga, Leahy e Court.
Cray Wanderers
Rowley; Orji, Strachan, Taylor e Sutton; Raymond, Ebouzeme e Clunis; Williams, Kader e Cook.
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