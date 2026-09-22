Chippenham Town x Yate Town: onde assistir, horário e escalações
Chippenham Town e Yate Town se enfrentam hoje(22), às 15h45, pelos Replays da 2 fase.
Chippenham Town e Yate Town se enfrentam nesta terça-feira (22), às 15h45 (de Brasília), no Thornbury Surfacing Stadium, em Chippenham, Wiltshire, pela fase dos Replays classificatórios da 2ª rodada da FA Cup 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
O Chippenham Town vem de empate fora de casa contra o Yate Town, 0 a 0, pela 2ª rodada classificatória da FA Cup 2026/2027, em 18 de setembro. A equipe busca a classificação para avançar na competição.
FICHA do confronto
Competição: FA Cup 2026/2027
Data e horário: 22 de Setembro de 2026, às 15h45
Local: Estádio Thornbury Surfacing Stadium, Chippenham, Wiltshire
Fase: Replays classificatórios da 2ª rodada
O Yate Town também vem de empate em casa contra o Chippenham Town, 0 a 0, pela 2ª rodada classificatória da FA Cup 2026/2027, em 18 de setembro. A equipe busca a classificação para avançar na competição.
Onde assistir
- Competição: FA Cup (Replays classificatórios da 2ª rodada)
- 📅 Data: 22 de Setembro de 2026
- ⏰ Horário: 15h45 (de Brasília)
- 📍 Local: Estádio Thornbury Surfacing Stadium, Chippenham, Wiltshire
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Escalação Provável
Chippenham Town
Ethan Binnie; A. Wilkie, J. Evans, L. Haines e C. Bradbury; T. Mehew, W. King e S. Wanjau-Smith; O. Koszela, H. Parsons e Billy Phillips.
Yate Town
Sainsbury; Mokcom, Duffus, Guest e Hendy; Moody, Jackson e Mannings; Taylor, Day e Monks.
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