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Chippenham Town x Yate Town: onde assistir, horário e escalações

Chippenham Town e Yate Town se enfrentam hoje(22), às 15h45, pelos Replays da 2 fase.

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
22/09/2026 11:15
Atualizado há 6 minutos
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FA Cup 2026/2027 - Chippenham Town x Yate Town
Onde assistir ao vivo a partida entre Chippenham Town e Yate Town pelo FA Cup 2026/2027 (Arte / Lance!)

Chippenham Town e Yate Town se enfrentam nesta terça-feira (22), às 15h45 (de Brasília), no Thornbury Surfacing Stadium, em Chippenham, Wiltshire, pela fase dos Replays classificatórios da 2ª rodada da FA Cup 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

O Chippenham Town vem de empate fora de casa contra o Yate Town, 0 a 0, pela 2ª rodada classificatória da FA Cup 2026/2027, em 18 de setembro. A equipe busca a classificação para avançar na competição.

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FICHA do confronto
Competição: FA Cup 2026/2027
Data e horário: 22 de Setembro de 2026, às 15h45
Local: Estádio Thornbury Surfacing Stadium, Chippenham, Wiltshire
Fase: Replays classificatórios da 2ª rodada

O Yate Town também vem de empate em casa contra o Chippenham Town, 0 a 0, pela 2ª rodada classificatória da FA Cup 2026/2027, em 18 de setembro. A equipe busca a classificação para avançar na competição.

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Onde assistir

  • Competição: FA Cup (Replays classificatórios da 2ª rodada)
  • 📅 Data: 22 de Setembro de 2026
  • ⏰ Horário: 15h45 (de Brasília)
  • 📍 Local: Estádio Thornbury Surfacing Stadium, Chippenham, Wiltshire
  • Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalação Provável

Chippenham Town

Ethan Binnie; A. Wilkie, J. Evans, L. Haines e C. Bradbury; T. Mehew, W. King e S. Wanjau-Smith; O. Koszela, H. Parsons e Billy Phillips.

Yate Town

Sainsbury; Mokcom, Duffus, Guest e Hendy; Moody, Jackson e Mannings; Taylor, Day e Monks.

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