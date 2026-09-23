OH Leuven x Roma: onde assistir, horário e escalações

OH Leuven e Roma se enfrentam nesta 23 de setembro, às 13h45 no King Power at Den Dreef Stadion, pela 1ª rodada da Champions League Feminina. A partida terá transmissão pelo Disney+. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

OH Leuven chega para a estreia na Champions League Feminina buscando um bom resultado em casa para avançar na competição.

FICHA do confronto

Competição: Champions League Feminina

Data e horário: 23 de Setembro de 2026, às 13h45

Local: Estádio King Power (Den Dreef Stadion), Heverlee

Rodada: 1

Fase: Primeira Fase

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Roma também estreia na Champions League Feminina e busca a vitória fora de casa para garantir vantagem na Primeira Fase.

Onde assistir

Competição: Champions League Feminina (Primeira Fase)

📅 Data: 23 de Setembro de 2026

⏰ Horário: 13h45 (de Brasília)

📍 Local: Estádio King Power (Den Dreef Stadion), Heverlee

Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalação Provável

OH Leuven

Técnico: S. Habibzadeh

L. Seynhaeve; V. Nagy, J. Biesmans, Z. Mertens e K. Everaerts; F. Hermans, A. Reynders e A. Bosteels; J. Kuijpers, S. Pusztai e J. Conijnenberg.

Roma

Técnico: G. Piovani

R. Baldi; F. Thøgersen, O. Valdezate, S. Oladipo e K. Veje; M. Pandini, G. Greggi e G. Dragoni; A. Corelli, K. Møller Kühl e E. Viens