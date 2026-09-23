OH Leuven x Roma: onde assistir, horário e escalações
OH Leuven e Roma se enfrentam dia 23 de setembro, às 13h45, pela Primeira Fase
OH Leuven e Roma se enfrentam nesta 23 de setembro, às 13h45 no King Power at Den Dreef Stadion, pela 1ª rodada da Champions League Feminina. A partida terá transmissão pelo Disney+. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quarta-feira (18/2/2026)
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quarta-feira (11/02/2026)
OH Leuven chega para a estreia na Champions League Feminina buscando um bom resultado em casa para avançar na competição.
FICHA do confronto
Competição: Champions League Feminina
Data e horário: 23 de Setembro de 2026, às 13h45
Local: Estádio King Power (Den Dreef Stadion), Heverlee
Rodada: 1
Fase: Primeira Fase
Roma também estreia na Champions League Feminina e busca a vitória fora de casa para garantir vantagem na Primeira Fase.
Onde assistir
- Competição: Champions League Feminina (Primeira Fase)
- 📅 Data: 23 de Setembro de 2026
- ⏰ Horário: 13h45 (de Brasília)
- 📍 Local: Estádio King Power (Den Dreef Stadion), Heverlee
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Escalação Provável
OH Leuven
Técnico: S. Habibzadeh
L. Seynhaeve; V. Nagy, J. Biesmans, Z. Mertens e K. Everaerts; F. Hermans, A. Reynders e A. Bosteels; J. Kuijpers, S. Pusztai e J. Conijnenberg.
Roma
Técnico: G. Piovani
R. Baldi; F. Thøgersen, O. Valdezate, S. Oladipo e K. Veje; M. Pandini, G. Greggi e G. Dragoni; A. Corelli, K. Møller Kühl e E. Viens
Tudo sobre
Onde Assistir
Chelsea x Austria Wien: onde assistir, horário e escalaçõesHá 1 minuto
Onde Assistir
Barcelona x Paris FC: onde assistir, horário e escalaçõesHá 1 minuto
Onde Assistir
Exmouth Town x Thame United: onde assistir, horário e escalaçõesHá 1 minuto
Onde Assistir
Servette Chênois x Lyon: onde assistir, horário e escalaçõesHá 1 minuto
Onde Assistir
Truro City x Merthyr Town: onde assistir, horário e escalaçõesHá 14 horas
Onde Assistir
Wimborne Town x Weston-super-Mare: onde assistir, horário e escalaçõesHá 14 horas
Mais LANCE!