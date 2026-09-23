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OH Leuven x Roma: onde assistir, horário e escalações

OH Leuven e Roma se enfrentam dia 23 de setembro, às 13h45, pela Primeira Fase

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
23/09/2026 04:30
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Copa da UEFA Feminina 2026/2027 - OH Leuven x Roma
Onde assistir ao vivo a partida entre OH Leuven e Roma pelo Copa da UEFA Feminina 2026/2027 (Arte / Lance!)

OH Leuven e Roma se enfrentam nesta 23 de setembro, às 13h45 no King Power at Den Dreef Stadion, pela 1ª rodada da Champions League Feminina. A partida terá transmissão pelo Disney+. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

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OH Leuven chega para a estreia na Champions League Feminina buscando um bom resultado em casa para avançar na competição.

FICHA do confronto
Competição: Champions League Feminina
Data e horário: 23 de Setembro de 2026, às 13h45
Local: Estádio King Power (Den Dreef Stadion), Heverlee
Rodada: 1
Fase: Primeira Fase

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Roma também estreia na Champions League Feminina e busca a vitória fora de casa para garantir vantagem na Primeira Fase.

Onde assistir

  • Competição: Champions League Feminina (Primeira Fase)
  • 📅 Data: 23 de Setembro de 2026
  • ⏰ Horário: 13h45 (de Brasília)
  • 📍 Local: Estádio King Power (Den Dreef Stadion), Heverlee
  • Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalação Provável

OH Leuven

Técnico: S. Habibzadeh
L. Seynhaeve; V. Nagy, J. Biesmans, Z. Mertens e K. Everaerts; F. Hermans, A. Reynders e A. Bosteels; J. Kuijpers, S. Pusztai e J. Conijnenberg.

Roma

Técnico: G. Piovani
R. Baldi; F. Thøgersen, O. Valdezate, S. Oladipo e K. Veje; M. Pandini, G. Greggi e G. Dragoni; A. Corelli, K. Møller Kühl e E. Viens

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