Gainsborough Trinity x Leamington: onde assistir, horário e escalações
Gainsborough Trinity e Leamington se enfrentam hoje(22), às 15h45, pelos Replays da FA Cup
Gainsborough Trinity e Leamington se enfrentam nesta terça-feira (22), às 15h45, no Kal Group Stadium, em Gainsborough, Lincolnshire, pela fase de Replays classificatórios da 2ª rodada da FA Cup 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
O Gainsborough Trinity vem de empate fora de casa contra o Leamington, 1 a 1, pela 2ª rodada classificatória da FA Cup 2026/2027, em 19 de setembro.
FICHA do confronto
Competição: FA Cup 2026/2027
Data e horário: 22 de Setembro de 2026, às 15h45
Local: Estádio Kal Group Stadium, Gainsborough, Lincolnshire
Fase: Replays classificatórios da 2ª rodada
O Leamington também vem de empate em casa contra o Gainsborough Trinity, 1 a 1, pela 2ª rodada classificatória da FA Cup 2026/2027, em 19 de setembro. Ambas equipes buscam a classificação para avançar na competição.
Onde assistir
- Competição: FA Cup (Replays classificatórios da 2ª rodada)
- 📅 Data: 22 de Setembro de 2026
- ⏰ Horário: 15h45 (de Brasília)
- 📍 Local: Estádio Kal Group Stadium (Kal Group Stadium), Gainsborough, Lincolnshire
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Escalação Provável
Gainsborough Trinity
Técnico: Russ Wilcox
Archie Howard; Harvey Sutcliffe, Ben Blythe, George Hornshaw e Jack Leckie; Harrison Beeden, Lewis Butroid e Jordan Helliwell; Theo Williams, Connor Brown e Fraser Preston.
Leamington
Técnico: Paul Holleran
Brian Okonkwo; Callum Cockerill-Mollett, Ruben Freeman, Cam Eubank e Chris Wreh; Kyle Finn, Owen Farmer e Louie Rea; Kyle Belmonte, Byron Wilson e Ajay Weston
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