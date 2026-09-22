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Gainsborough Trinity x Leamington: onde assistir, horário e escalações

Gainsborough Trinity e Leamington se enfrentam hoje(22), às 15h45, pelos Replays da FA Cup

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
22/09/2026 11:25
Atualizado há 2 minutos
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FA Cup 2026/2027 - Gainsborough Trinity x Leamington
Onde assistir ao vivo a partida entre Gainsborough Trinity e Leamington pelo FA Cup 2026/2027 (Arte / Lance!)

Gainsborough Trinity e Leamington se enfrentam nesta terça-feira (22), às 15h45, no Kal Group Stadium, em Gainsborough, Lincolnshire, pela fase de Replays classificatórios da 2ª rodada da FA Cup 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

O Gainsborough Trinity vem de empate fora de casa contra o Leamington, 1 a 1, pela 2ª rodada classificatória da FA Cup 2026/2027, em 19 de setembro.

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FICHA do confronto
Competição: FA Cup 2026/2027
Data e horário: 22 de Setembro de 2026, às 15h45
Local: Estádio Kal Group Stadium, Gainsborough, Lincolnshire
Fase: Replays classificatórios da 2ª rodada

O Leamington também vem de empate em casa contra o Gainsborough Trinity, 1 a 1, pela 2ª rodada classificatória da FA Cup 2026/2027, em 19 de setembro. Ambas equipes buscam a classificação para avançar na competição.

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Onde assistir

  1. Competição: FA Cup (Replays classificatórios da 2ª rodada)
  2. 📅 Data: 22 de Setembro de 2026
  3. ⏰ Horário: 15h45 (de Brasília)
  4. 📍 Local: Estádio Kal Group Stadium (Kal Group Stadium), Gainsborough, Lincolnshire
  5. Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalação Provável

Gainsborough Trinity

Técnico: Russ Wilcox
Archie Howard; Harvey Sutcliffe, Ben Blythe, George Hornshaw e Jack Leckie; Harrison Beeden, Lewis Butroid e Jordan Helliwell; Theo Williams, Connor Brown e Fraser Preston.

Leamington

Técnico: Paul Holleran
Brian Okonkwo; Callum Cockerill-Mollett, Ruben Freeman, Cam Eubank e Chris Wreh; Kyle Finn, Owen Farmer e Louie Rea; Kyle Belmonte, Byron Wilson e Ajay Weston

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