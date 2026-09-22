Dorking Wanderers x Southall: onde assistir, horário e escalações
Dorking Wanderers e Southall se enfrentam hoje(22), às 15h45, pelos replays da FA Cup
Dorking Wanderers e Southall se enfrentam nesta 22 de setembro, às 15h45 no Meadowbank Stadium, pelos replays classificatórios da 2ª rodada da FA Cup 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
O Dorking Wanderers vem de empate fora de casa contra o Southall por 2 a 2, em jogo válido pela 2ª rodada classificatória da FA Cup 2026/2027, disputado no dia 20 de setembro.
FICHA do confronto
Competição: FA Cup 2026/2027
Data e horário: 22 de Setembro de 2026, às 15h45
Local: Meadowbank Stadium, Dorking, Surrey
Fase: Replays classificatórios da 2ª rodada
Onde assistir
- Competição: FA Cup (Replays classificatórios da 2ª rodada)
- 📅 Data: 22 de Setembro de 2026
- ⏰ Horário: 15h45 (de Brasília)
- 📍 Local: Meadowbank Stadium, Dorking, Surrey
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Escalação Provável
Dorking Wanderers
Harrison; Francomb, Taylor, Craig e Pybus; Gallagher, Muitt e Lewis; Moore, Rogalski e Nikaj.
Southall
Ginn; Hope, Nolan, Jones e O'Connor; Da Silva, Amate e Hayes; Scott, Williams e Mitchell.
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