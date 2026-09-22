Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Crowborough Athletic x Hampton & Richmond: onde assistir, horário e escalações

Crowborough Athletic e Hampton & Richmond se enfrentam dia 22 de setembro, às 15h45

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
22/09/2026 13:35
Favorite o Lance! no Google
FA Cup 2026/2027 - Crowborough Athletic x Hampton & Richmond
Onde assistir ao vivo a partida entre Crowborough Athletic e Hampton & Richmond pelo FA Cup 2026/2027 (Arte / Lance!)

Crowborough Athletic e Hampton & Richmond se enfrentam nesta terça-feira (22), às 15h45, no Charles Century Community Stadium, em Crowborough, East Sussex, pela fase de replays classificatórios da 2ª rodada da FA Cup 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

O Crowborough Athletic vem de empate fora de casa contra o Hampton & Richmond por 3 a 3, em partida válida pela 2ª rodada classificatória da FA Cup 2026/2027, realizada no último sábado (19).

continua após a publicidade

FICHA do confronto
Competição: FA Cup 2026/2027
Data e horário: 22 de Setembro de 2026, às 15h45
Local: Charles Century Community Stadium, Crowborough, East Sussex
Fase: Replays classificatórios da 2ª rodada

Onde assistir

  • Competição: FA Cup (Replays classificatórios da 2ª rodada)
  • 📅 Data: 22 de Setembro de 2026
  • ⏰ Horário: 15h45 (de Brasília)
  • 📍 Local: Charles Century Community Stadium, Crowborough, East Sussex
  • Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalação Provável

Crowborough Athletic

Grant; Muggeridge, Ryan, J. Mayhew e H. Mayhew; Swainston, Goldsmith e Forster; Nwanosike, Samuel-Smikle e Ayoola.

Hampton & Richmond

Underwood; Akpan, De Havilland, Atkinson e Jackson; Waruih, Sodje e Mullins; Kretzschmar, Sho-Silva e Siziba.

Tudo sobre
Sugerida para você!
FA Cup 2026/2027 - Farnham Town x Cirencester Town

Onde Assistir

Farnham Town x Cirencester Town: onde assistir, horário e escalações

Há 5 minutos
FA Cup 2026/2027 - Wingate & Finchley x Hemel Hempstead Town

Onde Assistir

Wingate & Finchley x Hemel Hempstead Town: onde assistir, horário e escalações

Há 8 minutos
FA Cup 2026/2027 - Braintree Town x Needham Market

Onde Assistir

Braintree Town x Needham Market: onde assistir, horário e escalações

Há 12 minutos
FA Cup 2026/2027 - Dorking Wanderers x Southall

Onde Assistir

Dorking Wanderers x Southall: onde assistir, horário e escalações

Há 16 minutos
FA Cup 2026/2027 - Maidstone United x Cray Wanderers

Onde Assistir

Maidstone United x Cray Wanderers: onde assistir, horário e escalações

Há 1 hora
FA Cup 2026/2027 - Worksop Town x AFC Telford United

Onde Assistir

Worksop Town x AFC Telford United: onde assistir, horário e escalações

Há 1 hora
Mais LANCE!
FA Cup 2026/2027 - Dagenham & Redbridge x Waltham Abbey

Dagenham & Redbridge x Waltham Abbey: onde assistir, horário e escalações

FA Cup 2026/2027 - Gainsborough Trinity x Leamington

Gainsborough Trinity x Leamington: onde assistir, horário e escalações

FA Cup 2026/2027 - Chippenham Town x Yate Town

Chippenham Town x Yate Town: onde assistir, horário e escalações

Copa da UEFA Feminina 2026/2027 - Internazionale x Häcken

Internazionale x Häcken: onde assistir, horário e escalações

Copa da UEFA Feminina 2026/2027 - Arsenal x Køge

Arsenal x Køge: onde assistir, horário e escalações

Copa da UEFA Feminina 2026/2027 - Juventus x Benfica

Juventus x Benfica: onde assistir, horário e escalações

Copa da UEFA Feminina 2026/2027 - Real Madrid x Paris Saint-Germain

Real Madrid x Paris Saint-Germain: onde assistir, horário e escalações

Copa da UEFA Feminina 2026/2027 - Bayern München x Manchester City

Bayern München x Manchester City: onde assistir, horário e escalações

Lotte Keukelaar em ação pelo Real Madrid feminino

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – terça-feira (22/09/2026)

Onde assistir ao vivo a partida entre Cuiabá x Náutico pelo Brasileirão Série B 2026 (Arte / Lance!)

Cuiabá x Náutico: odds, palpites e onde assistir à Série B

Brasileirão Série C 2026 - Paysandu x Inter de Limeira

Paysandu x Inter de Limeira: onde assistir, horário e escalações

Brasileirão Série C 2026 - Ferroviária x Brusque

Ferroviária x Brusque: onde assistir, horário e apostas

Brasileirão Série A 2026 - Athletico PR x Bahia

Athletico PR x Bahia: onde assistir, horário e escalações