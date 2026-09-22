Crowborough Athletic x Hampton & Richmond: onde assistir, horário e escalações
Crowborough Athletic e Hampton & Richmond se enfrentam dia 22 de setembro, às 15h45
Crowborough Athletic e Hampton & Richmond se enfrentam nesta terça-feira (22), às 15h45, no Charles Century Community Stadium, em Crowborough, East Sussex, pela fase de replays classificatórios da 2ª rodada da FA Cup 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
O Crowborough Athletic vem de empate fora de casa contra o Hampton & Richmond por 3 a 3, em partida válida pela 2ª rodada classificatória da FA Cup 2026/2027, realizada no último sábado (19).
FICHA do confronto
Competição: FA Cup 2026/2027
Data e horário: 22 de Setembro de 2026, às 15h45
Local: Charles Century Community Stadium, Crowborough, East Sussex
Fase: Replays classificatórios da 2ª rodada
Onde assistir
- Competição: FA Cup (Replays classificatórios da 2ª rodada)
- 📅 Data: 22 de Setembro de 2026
- ⏰ Horário: 15h45 (de Brasília)
- 📍 Local: Charles Century Community Stadium, Crowborough, East Sussex
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Escalação Provável
Crowborough Athletic
Grant; Muggeridge, Ryan, J. Mayhew e H. Mayhew; Swainston, Goldsmith e Forster; Nwanosike, Samuel-Smikle e Ayoola.
Hampton & Richmond
Underwood; Akpan, De Havilland, Atkinson e Jackson; Waruih, Sodje e Mullins; Kretzschmar, Sho-Silva e Siziba.
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