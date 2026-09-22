Dagenham & Redbridge x Waltham Abbey: onde assistir, horário e escalações
Dagenham & Redbridge e Waltham Abbey se enfrentam hoje(22), às 15h45, pelos Replays da 2 fase
Dagenham & Redbridge e Waltham Abbey se enfrentam nesta 22 de setembro, às 15h45 no Victoria Road Stadium, pela Replays classificatórios da 2ª rodada FA Cup 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
O Dagenham & Redbridge vem de empate fora de casa contra o Waltham Abbey por 1 a 1, em jogo válido pela 2ª rodada classificatória da FA Cup 2026/2027.
FICHA do confronto
Competição: FA Cup 2026/2027
Data e horário: 22 de Setembro de 2026, às 15h45
Local: Victoria Road Stadium, Dagenham, Essex
Fase: Replays classificatórios da 2ª rodada
Onde assistir
- Competição: FA Cup (Replays classificatórios da 2ª rodada)
- 📅 Data: 22 de Setembro de 2026
- ⏰ Horário: 15h45 (de Brasília)
- 📍 Local: Estádio Victoria Road Stadium, Dagenham, Essex
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Escalação Provável
Dagenham & Redbridge
N. Ashmore; K. Harrack, H. Hawkins, S. Adenola e Joshua Addae; J. Bateson, H. Beautyman, T. Dieng e Kane Crichlow; A. Papadopoulos e A. Carroll.
Waltham Abbey
Sainsbury; Mokcom, Duffus, Guest e Hendy; Moody, Jackson e Mannings; Taylor, Day e Monks.
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