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Dagenham & Redbridge x Waltham Abbey: onde assistir, horário e escalações

Dagenham & Redbridge e Waltham Abbey se enfrentam hoje(22), às 15h45, pelos Replays da 2 fase

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
22/09/2026 12:00
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FA Cup 2026/2027 - Dagenham & Redbridge x Waltham Abbey
Onde assistir ao vivo a partida entre Dagenham & Redbridge e Waltham Abbey pelo FA Cup 2026/2027 (Arte / Lance!)

Dagenham & Redbridge e Waltham Abbey se enfrentam nesta 22 de setembro, às 15h45 no Victoria Road Stadium, pela Replays classificatórios da 2ª rodada FA Cup 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

O Dagenham & Redbridge vem de empate fora de casa contra o Waltham Abbey por 1 a 1, em jogo válido pela 2ª rodada classificatória da FA Cup 2026/2027.

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FICHA do confronto
Competição: FA Cup 2026/2027
Data e horário: 22 de Setembro de 2026, às 15h45
Local: Victoria Road Stadium, Dagenham, Essex
Fase: Replays classificatórios da 2ª rodada

Onde assistir

  • Competição: FA Cup (Replays classificatórios da 2ª rodada)
  • 📅 Data: 22 de Setembro de 2026
  • ⏰ Horário: 15h45 (de Brasília)
  • 📍 Local: Estádio Victoria Road Stadium, Dagenham, Essex
  • Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalação Provável

Dagenham & Redbridge

N. Ashmore; K. Harrack, H. Hawkins, S. Adenola e Joshua Addae; J. Bateson, H. Beautyman, T. Dieng e Kane Crichlow; A. Papadopoulos e A. Carroll.

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Waltham Abbey

Sainsbury; Mokcom, Duffus, Guest e Hendy; Moody, Jackson e Mannings; Taylor, Day e Monks.

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