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Wimborne Town x Weston-super-Mare: onde assistir, horário e escalações

Wimborne Town e Weston-super-Mare se enfrentam dia 22 de setembro, às 15h45

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
22/09/2026 13:45
Atualizado há 2 minutos
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FA Cup 2026/2027 - Wimborne Town x Weston-super-Mare
Onde assistir ao vivo a partida entre Wimborne Town e Weston-super-Mare pelo FA Cup 2026/2027 (Arte / Lance!)

Wimborne Town e Weston-super-Mare se enfrentam nesta 22 de setembro, às 15h45 no The Wyatt Homes Stadium, pelos replays classificatórios da 2ª rodada FA Cup 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Wimborne Town vem de empate em Weston-super-Mare 1 x 1 Wimborne Town, pela FA Cup, em 19 de setembro.

FICHA do confronto
Competição: FA Cup 2026/2027
Data e horário: 22 de Setembro de 2026, às 15h45
Local: The Wyatt Homes Stadium, Wimborne, Dorset
Fase: Replays classificatórios da 2ª rodada

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Onde assistir

  • Competição: FA Cup (Replays classificatórios da 2ª rodada)
  • 📅 Data: 22 de Setembro de 2026
  • ⏰ Horário: 15h45 (de Brasília)
  • 📍 Local: The Wyatt Homes Stadium, Wimborne, Dorset
  • Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalação Provável

Wimborne Town

Plain; Sullivan, Roberts, Edmondson e Wright; McQuoid, Munn e Yang; Williams, Fletcher e Smith.

Weston-super-Mare

Harris; Lewis, Avery, Pope e Martin; Dodd, Jagger Cane e Sercombe; Coulson, Ash e Britton.

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