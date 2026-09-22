Wimborne Town x Weston-super-Mare: onde assistir, horário e escalações
Wimborne Town e Weston-super-Mare se enfrentam dia 22 de setembro, às 15h45
PorRedação Lance!•Rio de Janeiro (RJ)
22/09/2026 13:45
•Atualizado há 2 minutos
Wimborne Town e Weston-super-Mare se enfrentam nesta 22 de setembro, às 15h45 no The Wyatt Homes Stadium, pelos replays classificatórios da 2ª rodada FA Cup 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Wimborne Town vem de empate em Weston-super-Mare 1 x 1 Wimborne Town, pela FA Cup, em 19 de setembro.
FICHA do confronto
Competição: FA Cup 2026/2027
Data e horário: 22 de Setembro de 2026, às 15h45
Local: The Wyatt Homes Stadium, Wimborne, Dorset
Fase: Replays classificatórios da 2ª rodada
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Onde assistir
- Competição: FA Cup (Replays classificatórios da 2ª rodada)
- 📅 Data: 22 de Setembro de 2026
- ⏰ Horário: 15h45 (de Brasília)
- 📍 Local: The Wyatt Homes Stadium, Wimborne, Dorset
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Escalação Provável
Wimborne Town
Plain; Sullivan, Roberts, Edmondson e Wright; McQuoid, Munn e Yang; Williams, Fletcher e Smith.
Weston-super-Mare
Harris; Lewis, Avery, Pope e Martin; Dodd, Jagger Cane e Sercombe; Coulson, Ash e Britton.
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