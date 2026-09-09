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Cuca revela meta do Santos na reta final do ano e evita euforia após vitória: 'Eu não me iludo'

Treinador falou sobre a vitória do Peixe, mas pede cautela em relação ao resultado

PorRafaela CardosoSantos (SP)
09/09/2026 21:40
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Cuca, técnico do Santos
Cuca, técnico do Santos (Foto: Rafaela Cardoso / Lance!)

O Santos conquistou uma boa vitória sobre o Atlético-MG, por 2 a 0, na noite desta quarta-feira (9), na Vila Belmiro, pelo jogo de ida das quartas de final da Sul-Americana. Apesar do bom resultado diante de sua torcida, o técnico Cuca prega cautela para o jogo de volta, fala da dificuldade em jogar na Arena MRV e diz que "não se ilude" com o placar, pois é um resultado perigoso.

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- Foi muito complicado porque o Atlético-MG joga com as pontas, fechando bem dentro. Eles sempre tinham um homem livre para trabalhar a bola, e a gente teve um desgaste, até entender um pouco mais a partida e poder equilibrar as ações ali naquele setor... Abrimos uma vantagem do 2 a 0, que eu, sinceramente, não me iludo, porque eu sei bem que é o Atlético, que é a torcida do Atlético e a dificuldade que nós vamos encontrar lá na quarta-feira - avaliou Cuca, em entrevista coletiva.

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O treinador também evitou falar sobre o confronto de volta, já que ainda tem o duelo contra o Cruzeiro, neste sábado (12), pelo Brasileirão. O Nacional, inclusive, foi tema da coletiva de imprensa. Cuca afirmou que a primeira meta do time é fugir do rebaixamento.

- Tem jogo com o Cruzeiro no sábado, mas agora, sinceramente, não é o momento da gente falar do jogo de volta lá (contra o Galo), que é daqui a uma semana. E é jogo duro, o Cruzeiro não jogou, está treinando, está lá na ponta do tabela... É jogo duro, mas a gente tem que continuar somando pontos para não correr risco de rebaixamento, que é a nossa primeira e principal meta - revelou o treinador.

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- Aí sim, depois do momento do sábado, pensar no jogo da volta. Mas, como eu falei aqui, o 2 a 0 é bom, mas se você está não bom no começo do jogo, já muda tudo. Nós não estamos acostumados a jogar no sintético, enfim, são todas coisas para a gente pensar depois do jogo contra o Cruzeiro - completou o treinador.

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(Foto: Jota Erre/AGIF/Folhapress)


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