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Dublador revela falas de discussão em Fluminense x Vasco

Confronto terminou em vitória Tricolor por 1 a 0

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
06/09/2026 12:25
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Confronto é marcado por discussões e erros de arbitragem (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)
Confronto é marcado por discussões e erros de arbitragem (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

Durante o clássico entre Fluminense e Vasco, um momento de desentendimento entre Hulk e Thiago Mendes chamou a atenção. Utilizando as redes sociais, Gustavo Machado publicou a leitura labial deste momento.

Desentendimento de Hulk e Thiago Mendes

Na situação, ambos trocaram farpas e provocações, até que o árbitro da partida, Davi Lacerda, retomasse o controle do confronto e neutralizasse a discussão.

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Como foi o jogo entre Fluminense e Vasco pelo Brasileirão?

Primeiro tempo de amplo domínio do Vasco. O Cruz-Maltino terminou os 45 minutos iniciais com 54% de posse de bola e 6 a 1 nas finalizações. Os números traduzem bem o que foi a partida na primeira metade. Na reta final, o jogo ficou mais picotado, com algumas faltas mais duras e o clima esquentando em determinados momentos, tanto que foram distribuídos cinco cartões amarelos.

➡️Hulk dispara sobre peitada de árbitro em Canobbio do Fluminense

O segundo tempo seguiu com o Vasco controlando a posse de bola e buscando espaços para levar perigo ao gol adversário. No entanto, foi o Fluminense quem abriu o placar. Em um contra-ataque rápido, Hulk encontrou Soteldo pela esquerda, e o venezuelano cruzou na medida para Lucho. O camisa 32 ganhou de Piton na disputa e estufou a rede de Léo Jardim. Depois do gol, o Vasco continuou rondando a área tricolor, mas encontrou dificuldades para transformar a posse em chances claras. Na realidade, as melhores oportunidades passaram a ser do Fluminense, principalmente nos contra-ataques, aproveitando os espaços deixados pelo adversário. O grande mérito do Tricolor na partida foi justamente saber se defender após abrir o placar. A equipe manteve a organização, suportou a pressão vascaína e conseguiu administrar a vantagem até o apito final.

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Hulk e Thiago Mendes discutem durante Fluminense x Vasco (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)
Hulk e Thiago Mendes discutem durante Fluminense x Vasco (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)
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