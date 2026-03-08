menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – domingo (08/03/2026)

Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo

Dia 08/03/2026
A rodada deste domingo (8) é marcada por grandes clássicos e decisões de estaduais. Destaque para Bataguassu x Ivinhema pelo Sul-Mato-Grossense, com transmissão exclusiva do Lance!. No cenário nacional, as finais no Rio, Minas, Rio Grande do Sul, Ceará, Pernambuco, Santa Catarina, Pará, Mato Grosso e São Paulo agitam o dia. Na Europa, o grande clássico Milan x Inter (Italiano) e os jogos da Copa da Inglaterra movimentam a rodada.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (domingo, 8 de março de 2026):

Campeonato Japonês

3h – Gamba Osaka x V-Varen Nagasaki – Canal GOAT

Campeonato Italiano

8h30 – Lecce x Cremonese – Disney+
11h – Bologna x Hellas Verona – Disney+
11h – Fiorentina x Parma – ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
14h – Genoa x Roma – CazéTV e Disney+
16h45 – Milan x Inter de Milão – ESPN e Disney+

Copa da Inglaterra (Oitavas de Final)

9h – Fulham x Southampton – ESPN e Disney+
10h30 – Port Vale x Sunderland – ESPN 4 e Disney+
13h30 – Leeds United x Norwich – ESPN e Disney+

Campeonato Alemão (Segunda Divisão)

9h30 – Preussen Münster x Hertha Berlin – Canal GOAT e OneFootball
9h30 – Karlsruhe x Dynamo Dresden – OneFootball
9h30 – Hannover x Greuther Fürth – OneFootball

Campeonato Uruguaio

9h45 – Racing-URU x Cerro – Disney+
17h – Juventud-URU x Nacional-URU – Disney+
20h – Defensor Sporting x Central Español – Disney+

Campeonato Espanhol

10h – Villarreal x Elche – Xsports e Disney+
12h15 – Getafe x Real Betis – ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
14h30 – Sevilla x Rayo Vallecano – Disney+
17h – Valencia x Deportivo Alavés – ESPN 3 e Disney+

Campeonato Italiano (Terceira Divisão)

10h30 – Salernitana x Latina – OneFootball

Campeonato Francês

11h – Lens x Metz – CazéTV
13h15 – Lille x Lorient – CazéTV
13h15 – Nice x Rennes – CazéTV
13h15 – Brest x Le Havre – CazéTV
16h45 – Lyon x Paris FC – CazéTV

Campeonato Italiano (Segunda Divisão)

11h – Mantova x Juve Stabia – OneFootball
11h – Catanzaro x Empoli – OneFootball
13h15 – Carrarese x Palermo – OneFootball

Campeonato Alemão

11h30 – St. Pauli x Eintracht Frankfurt – CazéTV, SportyNet e OneFootball
13h30 – Union Berlin x Werder Bremen – Canal GOAT, Rede TV e OneFootball

Campeonato Eslovaco

11h30 – Komarno x Ruzomberok – TV Green
14h – Dunajská Streda x Podbrezová – TV Green

Campeonato Português

12h30 – Estrela Amadora x Gil Vicente – Xsports e Disney+
15h – Benfica x Porto – ESPN 3 e Disney+
17h30 – Santa Clara x Vitória de Guimarães – Disney+

Campeonato Holandês

12h45 – NAC Breda x Feyenoord – Disney+

Campeonato Grego

14h – Levadiakos x Panathinaikos – SportyNet

Campeonato Turco

14h – Fenerbahçe x Samsunspor – Disney+

Campeonato Inglês (Segunda Divisão)

14h30 – Queens Park Rangers x Middlesbrough – Xsports

Copa Alagoas

15h – Miguelense x Zumbi – NN Play

Campeonato Sul-Mato-Grossense

15h – Bataguassu x Ivinhema – Lance!

Campeonato Carioca (Quadrangular do Rebaixamento)

16h – Nova Iguaçu x Sampaio Corrêa-RJ – Cariocão TV
16h – Portuguesa-RJ x Maricá – Cariocão TV

Campeonato Capixaba (Semifinal)

16h – Porto Vitória x Vitória-ES – TVE ES

Campeonato Paraense (Final)

17h – Paysandu x Remo – Esporte na Cultura e Canal do Benja

Campeonato Mato-Grossense (Final)

17h – Luverdense x Mixto-MT – TV Centro América

Major League Soccer (MLS)

17h30 – New York Red Bulls x Montréal – Apple TV
20h – FC Cincinnati x Toronto FC – Apple TV

Campeonato Carioca (Final)

18h – Fluminense x Flamengo – Globo, Sportv, Premiere e ge tv

Campeonato Mineiro (Final)

18h – Cruzeiro x Atlético-MG – Globo, Sportv 2, Premiere, ge tv e SportyNet

Campeonato Gaúcho (Final)

18h – Internacional x Grêmio – Globo, Sportv 3 e Premiere

Campeonato Cearense (Final)

18h – Ceará x Fortaleza – Globo, Canal GOAT, TV Brasil, TV Ceará e TVC Esporte (YouTube)

Campeonato Pernambucano (Final)

18h – Náutico x Sport – Globo e Canal GOAT

Campeonato Catarinense (Final)

18h – Chapecoense x Barra-SC – Globo, SportyNet, N Sports e Metrópoles Esportes

Campeonato Paraibano (Semifinal)

18h – Campinense x Sousa – Globo e Canal GOAT

Libertadores Sub-20

19h – Sporting Cristal Sub-20 x Olimpia Sub-20 – Xsports e N Sports
20h – Sporting Cristal Sub-20 x Olimpia Sub-20 – N Sports
21h – Palmeiras Sub-20 x Universidad Católica-EQU Sub-20 – Canal GOAT, N Sports, Xsports e Sportv 3

Campeonato Paulista (Final)

20h30 – Novorizontino x Palmeiras – Record, CazéTV, TNT e HBO Max

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

