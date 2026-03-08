Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – domingo (08/03/2026)
A rodada deste domingo (8) é marcada por grandes clássicos e decisões de estaduais. Destaque para Bataguassu x Ivinhema pelo Sul-Mato-Grossense, com transmissão exclusiva do Lance!. No cenário nacional, as finais no Rio, Minas, Rio Grande do Sul, Ceará, Pernambuco, Santa Catarina, Pará, Mato Grosso e São Paulo agitam o dia. Na Europa, o grande clássico Milan x Inter (Italiano) e os jogos da Copa da Inglaterra movimentam a rodada.
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (domingo, 8 de março de 2026):
Campeonato Japonês
3h – Gamba Osaka x V-Varen Nagasaki – Canal GOAT
Campeonato Italiano
8h30 – Lecce x Cremonese – Disney+
11h – Bologna x Hellas Verona – Disney+
11h – Fiorentina x Parma – ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
14h – Genoa x Roma – CazéTV e Disney+
16h45 – Milan x Inter de Milão – ESPN e Disney+
Copa da Inglaterra (Oitavas de Final)
9h – Fulham x Southampton – ESPN e Disney+
10h30 – Port Vale x Sunderland – ESPN 4 e Disney+
13h30 – Leeds United x Norwich – ESPN e Disney+
Campeonato Alemão (Segunda Divisão)
9h30 – Preussen Münster x Hertha Berlin – Canal GOAT e OneFootball
9h30 – Karlsruhe x Dynamo Dresden – OneFootball
9h30 – Hannover x Greuther Fürth – OneFootball
Campeonato Uruguaio
9h45 – Racing-URU x Cerro – Disney+
17h – Juventud-URU x Nacional-URU – Disney+
20h – Defensor Sporting x Central Español – Disney+
Campeonato Espanhol
10h – Villarreal x Elche – Xsports e Disney+
12h15 – Getafe x Real Betis – ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
14h30 – Sevilla x Rayo Vallecano – Disney+
17h – Valencia x Deportivo Alavés – ESPN 3 e Disney+
Campeonato Italiano (Terceira Divisão)
10h30 – Salernitana x Latina – OneFootball
Campeonato Francês
11h – Lens x Metz – CazéTV
13h15 – Lille x Lorient – CazéTV
13h15 – Nice x Rennes – CazéTV
13h15 – Brest x Le Havre – CazéTV
16h45 – Lyon x Paris FC – CazéTV
Campeonato Italiano (Segunda Divisão)
11h – Mantova x Juve Stabia – OneFootball
11h – Catanzaro x Empoli – OneFootball
13h15 – Carrarese x Palermo – OneFootball
Campeonato Alemão
11h30 – St. Pauli x Eintracht Frankfurt – CazéTV, SportyNet e OneFootball
13h30 – Union Berlin x Werder Bremen – Canal GOAT, Rede TV e OneFootball
Campeonato Eslovaco
11h30 – Komarno x Ruzomberok – TV Green
14h – Dunajská Streda x Podbrezová – TV Green
Campeonato Português
12h30 – Estrela Amadora x Gil Vicente – Xsports e Disney+
15h – Benfica x Porto – ESPN 3 e Disney+
17h30 – Santa Clara x Vitória de Guimarães – Disney+
Campeonato Holandês
12h45 – NAC Breda x Feyenoord – Disney+
Campeonato Grego
14h – Levadiakos x Panathinaikos – SportyNet
Campeonato Turco
14h – Fenerbahçe x Samsunspor – Disney+
Campeonato Inglês (Segunda Divisão)
14h30 – Queens Park Rangers x Middlesbrough – Xsports
Copa Alagoas
15h – Miguelense x Zumbi – NN Play
Campeonato Sul-Mato-Grossense
15h – Bataguassu x Ivinhema – Lance!
Campeonato Carioca (Quadrangular do Rebaixamento)
16h – Nova Iguaçu x Sampaio Corrêa-RJ – Cariocão TV
16h – Portuguesa-RJ x Maricá – Cariocão TV
Campeonato Capixaba (Semifinal)
16h – Porto Vitória x Vitória-ES – TVE ES
Campeonato Paraense (Final)
17h – Paysandu x Remo – Esporte na Cultura e Canal do Benja
Campeonato Mato-Grossense (Final)
17h – Luverdense x Mixto-MT – TV Centro América
Major League Soccer (MLS)
17h30 – New York Red Bulls x Montréal – Apple TV
20h – FC Cincinnati x Toronto FC – Apple TV
Campeonato Carioca (Final)
18h – Fluminense x Flamengo – Globo, Sportv, Premiere e ge tv
Campeonato Mineiro (Final)
18h – Cruzeiro x Atlético-MG – Globo, Sportv 2, Premiere, ge tv e SportyNet
Campeonato Gaúcho (Final)
18h – Internacional x Grêmio – Globo, Sportv 3 e Premiere
Campeonato Cearense (Final)
18h – Ceará x Fortaleza – Globo, Canal GOAT, TV Brasil, TV Ceará e TVC Esporte (YouTube)
Campeonato Pernambucano (Final)
18h – Náutico x Sport – Globo e Canal GOAT
Campeonato Catarinense (Final)
18h – Chapecoense x Barra-SC – Globo, SportyNet, N Sports e Metrópoles Esportes
Campeonato Paraibano (Semifinal)
18h – Campinense x Sousa – Globo e Canal GOAT
Libertadores Sub-20
19h – Sporting Cristal Sub-20 x Olimpia Sub-20 – Xsports e N Sports
20h – Sporting Cristal Sub-20 x Olimpia Sub-20 – N Sports
21h – Palmeiras Sub-20 x Universidad Católica-EQU Sub-20 – Canal GOAT, N Sports, Xsports e Sportv 3
Campeonato Paulista (Final)
20h30 – Novorizontino x Palmeiras – Record, CazéTV, TNT e HBO Max
