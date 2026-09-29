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Roma x Barcelona: onde assistir, horário e escalações

Roma x Barcelona: pela 2ª rodada da Primeira Fase da Copa da UEFA Feminina.

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
29/09/2026 04:01
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Copa da UEFA Feminina 2026/2027 - Roma x Barcelona
Onde assistir ao vivo a partida entre Roma e Barcelona pelo Copa da UEFA Feminina 2026/2027 (Arte / Lance!)

Roma e Barcelona se enfrentam no dia 30 de setembro, às 13h45, no Stadio Tre Fontane, pela 2ª rodada da Primeira Fase da Copa da UEFA Feminina. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

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O Roma vem de empate fora de casa contra o OH Leuven por 0 a 0, pela 1ª rodada da Primeira Fase da Copa da UEFA Feminina 2026/2027.

FICHA do confronto
Competição: Copa da UEFA Feminina 2026/2027
Data e horário: 30 de setembro de 2026, às 13h45
Local: Stadio Tre Fontane, Roma
Rodada: 2
Fase: Primeira Fase

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O Barcelona vem de vitória em casa contra o Paris FC por 5 a 2, pela 1ª rodada da Primeira Fase da Copa da UEFA Feminina 2026/2027.

Onde assistir

  • Competição: Copa da UEFA Feminina (Primeira Fase)
  • 📅 Data: 30 de setembro de 2026
  • ⏰ Horário: 13h45 (de Brasília)
  • 📍 Local: Stadio Tre Fontane, Roma
  • Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalações prováveis

Roma
Técnico: G. Piovani
R. Baldi; F. Thøgersen, E. Ottey, S. Oladipo e E. Oliviero; M. Doms, A. Rieke e G. Greggi; K. van Dooren, M. Giugliano e A. Corelli.

Barcelona
Técnico: Pere Romeu
Cata Coll; E. Brugts, Martina Fernández, Irene Paredes e S. Schertenleib; Patri Guijarro, Clara Serrajordi e Lúa Arufe; Kerolin, E. Pajor e C. Graham Hansen.

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