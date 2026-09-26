Ostiamare x Forlì: onde assistir, horário e escalações
Ostiamare x Forlì: pela 7ª rodada da Serie C1 2026/2027.
Ostiamare e Forlì se enfrentam no dia 27 de setembro, às 9h30, no Stadio Pasquale Giannattasio, em Roma, pela 7ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Ostiamare vem de vitória fora de casa contra o Gubbio por 2 a 0, pela Serie C1, em 20 de setembro. Nos jogos anteriores, a equipe sofreu derrotas para Ravenna (0 x 1, em casa) e Torres (2 x 3, fora).
FICHA do confronto
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 27 de setembro de 2026, às 9h30
Local: Stadio Pasquale Giannattasio, Roma
Rodada: 7
Fase: Girone B
Forlì vem de empate em casa contra o Torres por 1 a 1, pela Serie C1, em 19 de setembro. Antes, empatou fora de casa com o Pineto por 1 a 1 e venceu o Vis Pesaro por 2 a 1, em casa.
Onde assistir
- Competição: Serie C1 (Girone B)
- 📅 Data: 27 de setembro de 2026
- ⏰ Horário: 9h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Stadio Pasquale Giannattasio, Roma
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Escalações prováveis
Ostiamare
Técnico: D. D'Antoni
F. Vertua; A. Castaldo, P. Giordani, R. Brosco e D. Piroli; F. Carbone, D. Greco e F. Casolari; V. Parigini, F. Tosku e F. D'Andrea.
Forlì
Técnico: N. Campedelli
D. Theiner; M. Onofri, L. Palomba, S. Diop e G. Mattioli; N. Farinelli, J. Scaccabarozzi e C. De Risio; D. Macrì, V. Coveri e E. Petrelli.
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