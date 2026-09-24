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Austrália x Brasil: onde assistir, horário e escalações

Seleção entra em campo pela primeira vez após a Copa do Mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
24/09/2026 22:30
Atualizado há 0 minutos
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Austrália x Brasil
Austrália e Brasil se enfrentam em amistoso internacional (Foto: Arte/Lance!)

Austrália e Brasil se enfrentam nesta sexta-feira (25), às 7h, no Queensland Country Bank Stadium, em Townsville, em amistoso internacional. O jogo é o primeiro da Seleção Brasileira após a eliminação diante da Noruega, na Copa do Mundo. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Mauro Júnior em ação pelo PSV Eindhoven (Foto: Reprodução/Divulgação)

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Depois, Brasil e Austrália voltam a se enfrentar no dia 29, no Suncorp Stadium, em Brisbane. A sequência termina em 3 de outubro, contra a Índia, no estádio Salt Lake, em Calcutá. O técnico Carlo Ancelotti confirmou o time em coletiva de imprensa na última quinta. Veja a escalação abaixo:

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Hugo Souza; Matheuzinho, Marquinhos, Vitor Reis e Douglas Santos; Danilo e Bruno Guimarães; Estevão, Raphinha, Endrick e Vinícius Jr.

Onde assistir Austrália x Brasil

  • 📺 Onde assistir: Globo
  • 📅 Data: 25 de Setembro de 2026
  • ⏰ Horário: 7h (de Brasília)
  • 📍 Local: Queensland Country Bank Stadium, Townsville
  • Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Raphinha é o novo 10 da Seleção

A camisa 10 da Seleção Brasileira já tem novo dono. Depois da saída de Neymar, Raphinha será o responsável por vestir o número que acompanhou o principal jogador brasileiro da última geração. A escolha acontece em um momento em que o atacante do Barcelona chega para a primeira Data Fifa do novo ciclo em alta e com números que ajudam a explicar a decisão.

Aos 29 anos, Raphinha atravessa um início de temporada especial pelo Barcelona. Em oito partidas disputadas em 2026/27, o brasileiro marcou 14 gols e deu três assistências. São 17 participações diretas em gols, números que o colocam como um dos principais destaques do futebol europeu neste começo de temporada.

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Raphinha será o 10 em Brasil x Austrália
Raphinha em treino da Seleção Brasileira na Austrália (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

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