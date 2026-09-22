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Real Madrid x Paris Saint-Germain: onde assistir, horário e escalações

Real Madrid e Paris Saint-Germain se enfrentam hoje (22), às 16h pela Copa da UEFA Feminina

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
22/09/2026 10:24
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Copa da UEFA Feminina 2026/2027 - Real Madrid x Paris Saint-Germain
Onde assistir ao vivo a partida entre Real Madrid e Paris Saint-Germain pelo Copa da UEFA Feminina 2026/2027 (Arte / Lance!)

Real Madrid e Paris Saint-Germain se enfrentam nesta 22 de setembro, às 16h no Estadio Alfredo Di Stéfano, pela 1ª rodada da Copa da UEFA Feminina. A partida tem transmissão para o Disney+. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

O Real Madrid disputa a Copa da UEFA Feminina 2026/2027 em sua temporada de estreia na competição, buscando se firmar entre as principais equipes do futebol feminino europeu.

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FICHA do confronto
Competição: Copa da UEFA Feminina 2026/2027
Data e horário: 22 de Setembro de 2026, às 16h
Local: Estádio Alfredo Di Stéfano, Madrid
Rodada: 1
Fase: Primeira Fase

O Paris Saint-Germain também chega para a disputa da 1ª rodada da Copa da UEFA Feminina 2026/2027. A partida será realizada no Estádio Alfredo Di Stéfano, em Madrid.

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Onde assistir

  • Competição: Copa da UEFA Feminina (Primeira Fase)
  • 📅 Data: 22 de Setembro de 2026
  • ⏰ Horário: 16h (de Brasília)
  • 📍 Local: Estádio Alfredo Di Stéfano, Madrid
  • Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Estádio-Alfredo-Di-Stefano
Estádio Alfredo Di Stefano. (Foto: Reprodução)

Escalação Provável

Real Madrid


Técnico: Pau Quesada
Merle Frohms; Noemi Bejarano, María Méndez, Maëlle Lakrar e Janou Levels; Sandie Toletti, Filippa Angeldal e Sara Däbritz; Lineth Beerensteyn, Signe Bruun e Linda Caicedo.

Paris Saint-Germain

Técnico: Paulo César Parente
Katarzyna Kiedrzynek; Jade Le Guilly, Thiniba Samoura, Griedge Mbock Bathy e Olga Carmona; Jackie Groenen, Sakina Karchaoui e Vitória Yaya; Rasheedat Ajibade, Romée Leuchter e Naomie Feller.

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