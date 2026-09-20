Athletico PR x Bahia: onde assistir, horário e escalações

Athletico PR e Bahia se enfrentam nesta 20 de setembro, às 19h30, no Estádio Mário Celso Petraglia, pela 28ª rodada Brasileirão Série A. O confronto, válido pela 28ª rodada do Brasileirão Série A, terá transmissão do Premiere. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

O Athletico PR vem de empate no clássico com o Coritiba por 3 a 3. O Bahia vem de vitória em casa sobre o Remo por 2 a 1.

Onde assistir

Competição: Brasileirão Série A (Temporada regular)

📅 Data: 20 de Setembro de 2026

⏰ Horário: 19h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Mário Celso Petraglia, Curitiba, Paraná

Transmissão: Premiere

Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalações prováveis

Athletico PR

Técnico: Odair Hellmann

Santos; J. Aguirre, G. Benavídez, L. Esquivel e Dantas; Arthur Dias, Jádson e Luiz Gustavo; João Cruz, S. Mendoza e K. Viveros.

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Bahia

Técnico: Rogério Ceni

Ronaldo; Luciano Juba, Kanu, Marcos Victor e David Duarte; Jean Lucas, N. Acevedo e Rodrigo Nestor; Erick Pulga, A. Véliz e C. Olivera.

Tendências de apostas e estatísticas de Athletico x Bahia

O histórico do confronto entre Athletico e Bahia apresenta uma vantagem geral para a equipe paranaense, que soma 13 vitórias, 6 empates e 9 derrotas em 28 jogos disputados na história (com saldo de gols de 35 a 30 a seu favor), mantendo essa força ao atuar em seus domínios, onde acumula 8 triunfos, 1 empate e 4 reveses em 13 encontros (saldo de 19-10). O placar mais recorrente com o Athletico como mandante é a vitória por 1 a 0, registrada em 3 oportunidades. Contudo, o retrospecto recente favorece a equipe baiana, que perdeu apenas 1 dos últimos cinco duelos diretos pela Brasileiro Série A e em todas as competições — somando duas vitórias do Bahia, uma do Athletico e dois empates —, tendo vencido a última partida por três gols de diferença, dentro de um histórico do confronto que mantém média de 2,6 gols por jogo (sendo 1,2 na primeira etapa), com o Bahia marcando em média 1,6 gols e o Athletico 1 gol.

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No panorama atual da competição, o Bahia vive uma fase brilhante ao ostentar uma sequência de 4 vitórias consecutivas na Série A e no geral, 10 partidas de invencibilidade na temporada e 5 jogos sem perder como visitante, além de balançar as redes em seus últimos cinco compromissos e apresentar um desempenho recente superior ao do rival. Por outro lado, o Athletico enfrenta oscilações ao acumular 4 jogos seguidos em casa sem vencer e sofrer gols em cada um dos seus últimos oito compromissos, embora sustente uma boa campanha em seus domínios na Série A (8 vitórias, 4 empates e 1 derrota), tendo passado em branco no ataque em 2 de seus 13 jogos em casa na liga, mesmo número registrado pelo Bahia atuando fora. No aspecto estatístico de minutos e artilharia, o Athletico destaca-se por marcar 27% dos seus gols entre os 0 e 15 minutos (a porcentagem mais alta da liga), enquanto o Bahia anota 31% dos seus tentos entre os minutos 31 e 45, com os holofotes voltados para os artilheiros Kevin Stiven Viveros Rodallega, autor de 18 gols pelo time paranaense, e Luciano Batista da Silva Junior, principal marcador do Bahia com 9 gols.

Na análise da dinâmica tática ao longo dos 90 minutos, as duas equipes mostram um equilíbrio absoluto na etapa inicial, com o Athletico vencendo o primeiro tempo e indo para o intervalo em vantagem em 39% de suas partidas, marca extremamente próxima aos 38% registrados pelo Bahia. Em termos de volume ofensivo médio na temporada, o Athletico registra 1,58 gols marcados por jogo quando atua em casa, ao passo que o Bahia assinala 1,29 gols por partida jogando como visitante. Quando consegue abrir a vantagem de 1 a 0 em seus domínios, o Athletico consolida uma eficiência impressionante ao confirmar a vitória em 90% das ocasiões, enquanto o Bahia transforma o placar favorável de 1 a 0 fora de casa em triunfo em 46% dos casos. Por fim, diante de cenários desfavoráveis em que saem perdendo por 1 a 0, o Athletico obtém apenas 12% de viradas em casa após sofrer o primeiro gol, enquanto o Bahia demonstra maior poder de reação ao alcançar 21% de vitórias como visitante quando começa em desvantagem no placar.