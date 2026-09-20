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Ferroviária x Brusque: onde assistir, horário e apostas

Ferroviária e Brusque se enfrentam dia 20 de setembro, às 18h30, pela 3ª rodada da Série C (quadrangular semifinal)

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
20/09/2026 15:33
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Brasileirão Série C 2026 - Ferroviária x Brusque
Onde assistir ao vivo a partida entre Ferroviária e Brusque pelo Brasileirão Série C 2026 (Arte / Lance!)

Ferroviária e Brusque se enfrentam nesta 20 de setembro, às 18h30 no Estádio Municipal Olivério Bazzani Filho, pela 3ª rodada do Brasileirão Série C 2026 (quadrangular semifinal). O confronto, válido pela 3ª rodada do Brasileirão Série C 2026, terá transmissão do Canal do Benja no YouTube e da SportyNet. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

O Ferroviária vem de vitória por 1 a 0 diante do Paysandu, pelo Brasileirão Série C 2026. O Brusque vem de empate por 2 a 2 contra o Inter de Limeira, pelo Brasileirão Série C 2026.

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Onde assistir

  • Competição: Série C (Rodada de classificação final)
  • 📅 Data: 20 de Setembro de 2026
  • ⏰ Horário: 18h30 (de Brasília)
  • 📍 Local: Estádio Municipal Olivério Bazzani Filho, Araraquara, São Paulo
  • Transmissão: Canal do Benja no YouTube e SportyNet
  • Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Tendências de apostas e estatísticas de Ferroviária x Brusque

O momento recente da competição favorece a Ferroviária, que carrega a lembrança da vitória por um gol de diferença no último confronto direto entre os clubes e ostenta um desempenho recente na Brasileiro - Série C, bem como nos últimos cinco jogos, superior ao do adversário. A equipe paulista demonstra forte imponência em seus domínios, vindo de uma sequência de três vitórias consecutivas em casa. Já o Brusque vive uma fase de grande resistência, sustentando uma invencibilidade de cinco partidas e tendo balançado as redes em todos os seus últimos sete compromissos, embora apresente brechas defensivas evidentes ao ter sofrido gols em cada um dos seus últimos seis jogos.

Na análise do ritmo ao longo do primeiro tempo, o Brusque mostra maior capacidade de impor vantagem inicial, vencendo a primeira etapa e indo para o intervalo à frente em 32% de suas partidas, enquanto a Ferroviária alcança esse feito em 24% das ocasiões. Em termos de volume de jogo no setor ofensivo ao longo da temporada, os donos da casa mantêm uma média de 1,37 gols marcados por partida quando atuam em seus domínios, ao passo que o clube catarinense assinala em média 1 gol por jogo quando joga na condição de visitante.

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A capacidade de administrar resultados favoráveis e reagir diante de placares adversos estabelece um nítido contraste no comportamento das duas equipes. Quando consegue abrir a vantagem de 1 a 0 em casa, a Ferroviária consolida a vitória em 63% dos casos, ao passo que o Brusque transforma a liderança de 1 a 0 fora de casa em triunfo em 42% das vezes. Já nas situações em que começam perdendo, a força de reação é significativamente superior no lado mandante: a Ferroviária obtém a virada e vence em 22% dos jogos em casa após sair atrás por 1 a 0, enquanto o Brusque enfrenta enormes dificuldades como visitante, registrando 0% de vitórias quando sofre o primeiro gol longe de seus torcedores.

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