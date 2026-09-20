Londrina x Fortaleza: onde assistir, horário e escalações

Londrina e Fortaleza se enfrentam neste domingo (20), às 18h30, no Estádio Vitorino Gonçalves Dias, em Londrina, Paraná, pela 29ª rodada do Brasileirão Série B 2026. O confronto, válido pela 29ª rodada do Brasileirão Série B 2026, terá transmissão de ESPN, Disney+, GOAT e XSports. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

O Londrina vem de vitória em casa contra a Ponte Preta por 6 a 0, em partida válida pela 28ª rodada da Série B. A equipe busca manter a boa fase para subir na tabela.

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Já o Fortaleza vem de empate em casa contra o Ceará por 1 a 1, pela 28ª rodada da Série B. A equipe busca a vitória para melhorar sua posição na competição.

Onde assistir

Competição: Série B (Temporada regular)

📅 Data: 20 de Setembro de 2026

⏰ Horário: 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Vitorino Gonçalves Dias, Londrina, Paraná

Transmissão: ESPN, Disney+, GOAT e XSports

Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalações prováveis

Londrina-PR

Técnico: Rogério Micale

Maurício Kozlinski; Artur, Wallace, Caio e Kauê Leonardo; Tárik, João Vitor e Guilherme Portuga; Herbert, João Andrade e Igor Bahia.

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Fortaleza

Técnico: Paulo Autuori

João Ricardo; Kaio Henrique, T. Cardona, Lucas Gazal e Maílton; Rodriguinho, Rodrigo e Pierre; Vitinho, Chico da Costa e Luiz Fernando.

Tendências de apostas e estatísticas de Londrina x Fortaleza

O histórico recente do confronto aponta para uma clara vantagem do Fortaleza sobre o Londrina, acumulando uma invencibilidade de três jogos contra o rival na Brasileiro Série B e em todas as competições (duas vitórias do Fortaleza e um empate), sem que o Londrina tenha conquistado vitórias nesse período. O último duelo entre as equipes terminou com triunfo do Fortaleza por três gols de diferença, dentro de um retrospecto direto que mantém uma média de 2,67 gols por partida (sendo 1,33 na primeira etapa), com a equipe cearense marcando em média 2 gols por jogo e o Londrina 0,67. No contexto recente do campeonato, o Fortaleza vive um momento superior e exibe um desempenho tanto na Série B quanto nos últimos cinco jogos melhor que o do adversário, sustentando uma invencibilidade de nove partidas no geral, quatro jogos sem perder fora de casa e tendo balançado as redes em seus últimos seis compromissos. No âmbito individual, Maílton dos Santos de Sá é o maior artilheiro do Fortaleza com 6 gols, enquanto João Vitor de Souza Martins lidera o ataque do Londrina com 3 gols anotados.

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Na análise do comportamento tático ao longo dos 90 minutos, o Fortaleza demonstra maior imposição na etapa inicial, vencendo o primeiro tempo e indo para o intervalo em vantagem em 40% de suas partidas, contra 25% registrados pelo Londrina. Em termos de volume de gols e eficiência na competição, o Londrina apresenta uma média de 1,12 gols marcados por jogo em seus domínios, embora tenha passado em branco no ataque em 5 de suas 13 partidas em casa pela Série B; já o Fortaleza registra uma média de 0,97 gols por partida como visitante, tendo ficado sem marcar em 6 dos seus 14 jogos fora. Um traço marcante em ambas as equipes é a forte tendência de balançar as redes na reta final dos confrontos, com o Londrina anotando 34% dos seus gols entre os minutos 76 e 90, enquanto o Fortaleza constrói 32% dos seus tentos exatamente nesse mesmo período decisivo.

A capacidade de administrar resultados favoráveis e reverter placares adversos apresenta índices parelhos para ambos os lados dependendo da situação de jogo. Ao conseguir abrir a vantagem de 1 a 0 em seus domínios, o Londrina confirma a vitória em 58% das ocasiões, marca bastante próxima aos 61% de triunfos obtidos pelo Fortaleza quando lidera por 1 a 0 atuando fora de casa. Por outro lado, quando saem atrás no marcador, os dois clubes encontram sérias dificuldades para reagir e buscar a virada: o Londrina vence apenas 14% dos jogos em casa após começar perdendo por 1 a 0, enquanto o Fortaleza alcança 15% de vitórias jogando como visitante após sofrer o primeiro gol.