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Paysandu x Inter de Limeira: onde assistir, horário e escalações

Paysandu e Inter de Limeira se enfrentam dia 20 de setembro, às 18h30, pela 3ª rodada da Série C (quadrangular semifinal)

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
20/09/2026 15:35
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Brasileirão Série C 2026 - Paysandu x Inter de Limeira
Onde assistir ao vivo a partida entre Paysandu e Inter de Limeira pelo Brasileirão Série C 2026 (Arte / Lance!)

Paysandu e Inter de Limeira se enfrentam neste domingo (20), às 18h30 no Estádio Leônidas Sodré de Castro, em Belém, Pará, pela 3ª rodada da rodada de classificação final do Brasileirão Série C 2026 (quadrangular semifinal). Transmissão ao vivo pelo canal SportyNet (YouTube). O Lance! acompanha a partida em tempo real.

O Paysandu vem de derrota fora de casa para a Ferroviária por 1 a 0, em jogo válido pela 2ª rodada da rodada de classificação final da Série C. O Inter de Limeira vem de empate fora de casa contra o Brusque por 2 a 2, também pela 2ª rodada da rodada de classificação final da Série C.

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Onde assistir

  • Competição: Série C (Rodada de classificação final)
  • 📅 Data: 20 de Setembro de 2026
  • ⏰ Horário: 18h30 (de Brasília)
  • 📍 Local: Estádio Leônidas Sodré de Castro, Belém, Pará
  • Transmissão: canal SportyNet (YouTube)
  • Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Tendências de apostas e estatísticas de Paysandu x Inter de Limeira

O histórico do confronto direto traz à lembrança a vitória da Inter de Limeira por um gol de diferença no último encontro entre as equipes, inserido em um contexto atual no qual ambos os clubes buscam reabilitação por não terem vencido seus compromissos mais recentes na Brasileiro - Série C. O Paysandu atravessa uma fase delicada ao acumular três derrotas consecutivas na competição, enquanto a Inter de Limeira vivencia um jejum ao não triunfar em seus últimos cinco jogos. Apesar do momento instável das duas partes, a equipe paulista apresenta um desempenho recente na Série C e um aproveitamento nos últimos cinco jogos superior ao do time paraense.

Na análise tática durante a primeira etapa, o Paysandu demonstra maior capacidade de imposição inicial, vencendo o primeiro tempo e indo para o intervalo em vantagem em 33% de suas partidas, em contraste com os 19% registrados pela Inter de Limeira. Essa maior presença ofensiva dos mandantes no início dos jogos também se reflete na produção de gols ao longo da temporada, na qual o clube de Belém registra uma média de 1,66 gols marcados por jogo quando atua em seus domínios, enquanto o time de Limeira apresenta uma média de 1,11 gols anotados por partida ao jogar na condição de visitante.

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A capacidade de administrar vantagens e buscar a reação desenha padrões bem definidos para ambas as equipes de acordo com o placar. Ao conseguir inaugurar o marcador em casa, fazendo 1 a 0, o Paysandu consolida uma boa eficiência ao confirmar a vitória em 72% das ocasiões, ao passo que a Inter de Limeira transforma o placar favorável de 1 a 0 fora de casa em triunfo em 50% dos casos. Já diante de cenários desfavoráveis, a força para buscar a virada favorece o lado mandante: quando começa perdendo por 1 a 0 em seus domínios, o Paysandu consegue reverter a desvantagem e vencer em 35% dos jogos, enquanto a Inter de Limeira alcança apenas 16% de vitórias como visitante após sofrer o primeiro gol.

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