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Paris FC x Arsenal: onde assistir, horário e escalações

Paris FC x Arsenal: pela 2ª rodada da Primeira Fase da Copa da UEFA Feminina.

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
29/09/2026 04:01
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Copa da UEFA Feminina 2026/2027 - Paris FC x Arsenal
Onde assistir ao vivo a partida entre Paris FC e Arsenal pelo Copa da UEFA Feminina 2026/2027 (Arte / Lance!)

Paris FC e Arsenal se enfrentam no dia 30 de setembro, às 13h45, no Stade Jean Bouin, pela 2ª rodada da Copa da UEFA Feminina 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

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O Paris FC vem de derrota por 5 a 2 diante do Barcelona, fora de casa, pela Copa da UEFA Feminina, em 23 de setembro de 2026.

FICHA do confronto
Competição: Copa da UEFA Feminina 2026/2027
Data e horário: 30 de setembro de 2026, às 13h45
Local: Stade Jean Bouin, Paris
Rodada: 2
Fase: Primeira Fase

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O Arsenal vem de vitória por 1 a 0 contra o Køge, em casa, pela Copa da UEFA Feminina, em 22 de setembro de 2026.

Onde assistir

  • Competição: Copa da UEFA Feminina (Primeira Fase)
  • 📅 Data: 30 de setembro de 2026
  • ⏰ Horário: 13h45 (de Brasília)
  • 📍 Local: Stade Jean Bouin, Paris
  • Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalações prováveis

Paris FC
Técnico: S. Soubeyrand
M. Chavas; M. Baquerizo, H. Diaz, C. Ould Hocine e M. N'Dongala; K. Korošec, A. Le Moguédec e M. Mendy; É. Viens, C. Mateo e M. Toloba.

Arsenal
Técnico: R. Slegers
A. Borbe; T. Hinds, S. Catley, L. Williamson e S. Holmberg; K. Cooney-Cross, K. Little e F. Maanum; C. Foord, C. Kelly e S. Blackstenius.

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