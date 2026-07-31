Escalação: Gómez sofre lesão, e Paulinho retorna ao Palmeiras Zagueiro não participou das atividades nesta sexta-feira devido a uma lesão no músculo posterior da coxa direita

O Palmeiras seguiu a preparação nesta sexta-feira (31) para o confronto contra o Fortaleza, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, no Nubank Parque. O capitão Gustavo Gómez foi desfalque na atividade devido a uma lesão no músculo posterior da coxa direita e iniciou o processo de recuperação com integrantes do departamento médico.

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Com isso, o zagueiro se tornou dúvida para a próxima partida. A tendência é que Abel Ferreira mantenha Murilo e Barboza na equipe, mas aguarde a evolução de Gómez antes de definir se fará uma alteração no sistema com três zagueiros ou se improvisará um jogador no setor. Bruno Fuchs, outra opção para a posição, segue em recuperação após cirurgia de apendicite.

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Uma alternativa já utilizada recentemente pela comissão técnica foi a escalação do volante Emiliano Martínez na zaga. Benedetti e Koné, que atuaram nos últimos dias pelo time sub-20, também aparecem como opções.

Paulinho volta a treinar sem restrições

Assim como na atividade da última quinta-feira, Paulinho treinou sem restrições nesta sexta-feira e voltou a ficar à disposição do técnico Abel Ferreira. A expectativa é que o camisa 10 inicie a partida no banco de reservas e seja uma opção para o decorrer do segundo tempo.

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O meia-atacante sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo na derrota para o Atlético-MG, em sua primeira partida como titular em 2026. A lesão já está superada e não teve relação com a cirurgia realizada na perna no ano passado.

O Palmeiras recebe o Fortaleza no próximo domingo, a partir das 16h (de Brasília), no Nubank Parque, pelo jogo de ida do confronto. A decisão da vaga acontece na quarta-feira, na Arena Castelão.

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Paulinho durante treinamento do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Provável escalação do Palmeiras

Carlos Miguel; Murilo, Emiliano Martínez e Barboza; Allan, Marlon Freitas, Andreas Pereira e Piquerez; Mauricio, Jhon Arias e Vitor Roque (Ramón Sosa).

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