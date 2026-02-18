menu hamburguer
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quarta-feira (18/2/2026)

Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo

Dia 18/02/2026
06:00
Atlético de Madrid goleou o Barcelona por 4 a 0 pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Rei (Foto: Oscar DEL POZO / AFP)
Nesta quarta-feira (18), a agenda do futebol reúne partidas por competições continentais, Champions League, torneios nacionais e duelos regionais. O dia tem jogos decisivos na Europa, confrontos sul-americanos e compromissos na CONCACAF, com transmissões na TV e no streaming.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quarta-feira, 18 de fevereiro de 2026):

UEFA Champions League (playoffs das oitavas)

14h45 – Qarabag x Newcastle – TNT e HBO Max
17h – Club Brugge x Atlético de Madrid – TNT e HBO Max
17h – Olympiacos x Bayer Leverkusen – Space e HBO Max
17h – Bodo/Glimt x Inter de Milão – HBO Max

UEFA Womens Champions League

14h45 – Real Madrid (F) x Paris FC (F) – ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
17h – Arsenal (F) x OH Leuven (F) – ESPN 4 e Disney+

AFC Champions League Two

15h15 – Al Nassr x Arkadag – ESPN 2 e Disney+

Campeonato Espanhol

16h – Levante x Villarreal – ESPN 3 e Disney+

Campeonato Italiano

16h45 – Milan x Como – ESPN e Disney+

Campeonato Italiano (Terceira Divisão)

16h30 – Catania x Trapani Calcio – OneFootball

Campeonatos Estaduais

15h – Confiança-PB x Pombal – Canal GOAT
19h – Fluminense-PI x Parnahyba – TV Cidade Verde
19h30 – Aparecidense x Centro Oeste – FGF TV
20h – CRB x CSA – SportyNet
20h – Águia de Marabá x Remo – Esporte na Cultura (YouTube) e Canal do Benja
20h30 – Amazonas x Manauara – N Sports
21h – Botafogo-PB x Treze – Canal GOAT
21h30 – Vitória x Bahia de Feira – TVE Bahia, TV Brasil e TV Vitória (YouTube)

Pré-Libertadores (segunda fase)

19h – O'Higgins x Bahia – Paramount+
21h30 – Nacional Potosí x Botafogo – ESPN, Disney+ e ge tv
21h30 – Barcelona de Guayaquil x Argentinos Juniors – Paramount+

CONCACAF Champions Cup

20h – Defense Force x Philadelphia Union – Disney+
22h – O&M FC x FC Cincinnati – Disney+
0h – CS Cartaginés x Vancouver Whitecaps – Disney+

