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Portugal x Gales: onde assistir, horário e escalações

Portugal e Gales se enfrentam nesta quinta-feira

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
24/09/2026 12:40
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UEFA Nations League 2026/2027 - Portugal x Gales
Onde assistir ao vivo a partida entre Portugal e Gales pelo UEFA Nations League 2026/2027 (Arte / Lance!)

Portugal e País de Gales se enfrentam nesta quinta-feira (24), às 15h45 (de Brasília), no estádio José Alvalade, em Lisboa, pela primeira rodada do Grupo A4 da Uefa Nations League 2026/27. A partida marca a estreia de Jorge Jesus no comando da seleção portuguesa, enquanto os galeses iniciam um novo ciclo após ficarem fora da Copa do Mundo de 2026. O confronto terá transmissão do Sportv. Clique para assistir no Sportv

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Ficha do jogo

POR
GAL
Campeonato
UEFA Nations League 2026/2027
Data e Hora
24/09/2026, 15:45
Local
Estádio José Alvalade - Lisboa
Árbitro
Onde assistir
Clique para assistir no Sportv

Como chegam as equipes

A Portugal inicia a Nations League com uma mudança importante no comando. Jorge Jesus assume a seleção após a saída de Roberto Martínez, que deixou o cargo depois da Copa do Mundo de 2026. O novo treinador manteve a base da convocação que disputou o Mundial.

O principal nome continua sendo Cristiano Ronaldo, que segue em busca do milésimo gol da carreira. O atacante soma atualmente 979 gols e será uma das principais atrações da estreia portuguesa.

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Já o País de Gales tenta surpreender fora de casa. A seleção ficou na repescagem para a Copa do Mundo de 2026 e começa um novo ciclo com foco na classificação para a Eurocopa de 2028.

A equipe galesa mantém uma base semelhante à do ciclo anterior, com Brennan Johnson, atacante do Everton, como um dos principais destaques para o confronto em Lisboa.

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Confira as informações de Portugal x País de Gales

✅ FICHA TÉCNICA

PORTUGAL 🆚 PAÍS DE GALES
🏆 Nations League – 1ª rodada do Grupo A4

📆 Data e horário: quinta-feira, 24 de setembro de 2026, às 15h45 (de Brasília)
📍 Local: Estádio José Alvalade, Lisboa, Portugal
📺 Onde assistir: Sportv

⚽ ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

🔴🟢 PORTUGAL (Técnico: Jorge Jesus)
Diogo Costa; João Cancelo, Renato Veiga, Rúben Dias e Nuno Mendes; Vitinha, Rúben Neves e Bruno Fernandes; Pedro Neto, Cristiano Ronaldo e João Félix.

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🔴⚪ PAÍS DE GALES (Técnico: Craig Bellamy)
Wallace; Dasilva, Norrington-Davies, Cabango e Williams; James, Broadhead, Brooks e Ampadu; Thomas e Brennan Johnson.

UEFA Nations League 2026/2027 - Portugal x Gales
Onde assistir ao vivo a partida entre Portugal e Gales pelo UEFA Nations League 2026/2027 (Arte / Lance!)

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