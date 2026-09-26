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Ravenna x Gubbio: onde assistir, horário e escalações

Ravenna x Gubbio: pela 7ª rodada da Serie C1 2026/2027.

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
26/09/2026 04:03
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Serie C1 2026/2027 - Ravenna x Gubbio
Onde assistir ao vivo a partida entre Ravenna e Gubbio pelo Serie C1 2026/2027 (Arte / Lance!)

Ravenna e Gubbio se enfrentam no dia 27 de setembro, às 9h30, no Stadio Comunale Bruno Benelli, pela 7ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

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O Ravenna vem de vitória fora de casa contra a Atalanta II por 2 a 0, em 20 de setembro, pela Serie C1. Antes, venceu o Ostiamare por 1 a 0 fora de casa e o Perugia por 3 a 0 em casa, mostrando boa forma recente na competição.

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FICHA do confronto
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 27 de setembro de 2026, às 9h30
Local: Stadio Comunale Bruno Benelli, Ravenna
Rodada: 7
Fase: Girone B

Já o Gubbio vem de derrota em casa para o Ostiamare por 0 a 2, em 20 de setembro, e empate fora contra o Pescara por 1 a 1, além de vitória em casa contra o Latina por 3 a 1, mostrando resultados mistos na Serie C1.

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Onde assistir

  • Competição: Serie C1 (Girone B)
  • 📅 Data: 27 de setembro de 2026
  • ⏰ Horário: 9h30 (de Brasília)
  • 📍 Local: Stadio Comunale Bruno Benelli, Ravenna
  • Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalações prováveis

Ravenna
Técnico: A. Mandorlini
G. Venturi; C. Bani, G. Zaro, A. Esposito e G. Donati; L. Da Pozzo, E. Duca e L. Lonardi; J. Tenkorang, M. Maggio e S. Rabbi.

Gubbio
Técnico: D. Di Carlo
N. Bagnolini; E. Meconi, O. Barry, A. Signorini e L. Podda; G. Rosaia, G. Di Noia e N. Fazzi; L. Piomboni, M. Spina e A. La Mantia.

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