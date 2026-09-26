Scafatese x Altamura: onde assistir, horário e escalações
Scafatese x Altamura: pela 7ª rodada da Serie C1 2026/2027.
Scafatese e Altamura se enfrentam no dia 27 de setembro, às 12h30, no Stadio Raffaele Guariglia, pela 7ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
No Grupo C da Serie C1 2026/2027, o Scafatese vem de empate em Cosenza, 1 x 1, em 19 de setembro, e também empatou em casa contra Monopoli por 0 x 0, em 15 de setembro. Antes disso, venceu o Catania por 2 x 1, em 12 de setembro. A equipe busca manter a boa forma para avançar na competição.
FICHA do confronto
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 27 de setembro de 2026, às 12h30
Local: Stadio Raffaele Guariglia, Agropoli
Rodada: 7
Fase: Girone C
Altamura, por sua vez, vem de vitória em Altamura, 2 x 1, contra o Picerno, em 19 de setembro, mas sofreu derrotas recentes para a Casertana por 1 x 0, em 15 de setembro, e para o Bari por 3 x 0, em 11 de setembro. A equipe busca recuperação para subir na tabela do Grupo C.
Onde assistir
- Competição: Serie C1 (Girone C)
- 📅 Data: 27 de setembro de 2026
- ⏰ Horário: 12h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Stadio Raffaele Guariglia, Agropoli
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Escalações prováveis
Scafatese
Técnico: M. Facciolo
F. Forte; A. Ferrara, L. Bacchetti, M. Scognamiglio e M. Novella; F. Proia, F. Tripi e M. Toscano; R. Convitto, M. Emmausso e Lucas Dambros.
Altamura
Técnico: L. Memushaj
F. Perucchini; M. Zazza, F. Pacia, R. Pirrello e M. Falasca; M. Nazzaro, N. Dipinto e M. Grande; T. Mogentale, G. Malcore e M. Rosafio.
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