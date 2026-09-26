AC Carpi x Arzignano Valchiampo: onde assistir, horário e escalações

AC Carpi e Arzignano Valchiampo se enfrentam no dia 27 de setembro, às 12h30, no Stadio Sandro Cabassi, em Carpi, pela 7ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

O AC Carpi vem de empate fora de casa contra o Novara por 2 a 2, pela Serie C1. Nos jogos anteriores, o time empatou em casa contra o Ospitaletto por 2 a 2 e perdeu para o Cittadella por 1 a 2, todos pela mesma competição.

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FICHA do confronto

Competição: Serie C1 2026/2027

Data e horário: 27 de setembro de 2026, às 12h30

Local: Stadio Sandro Cabassi, Carpi

Rodada: 7

Fase: Girone A

Arzignano Valchiampo vem de vitória em casa contra o Renate por 2 a 1, pela Serie C1. Antes, venceu fora de casa o Albinoleffe por 2 a 1 e perdeu em casa para o Desenzano por 1 a 2, também pela Serie C1.

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Onde assistir

Competição: Serie C1 (Girone A)

📅 Data: 27 de setembro de 2026

⏰ Horário: 12h30 (de Brasília)

📍 Local: Stadio Sandro Cabassi, Carpi

Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalações prováveis

AC Carpi

Técnico: S. Cassani

A. Scacchetti; F. Desole, R. Gatti, M. Rossini e T. Cecotti; A. Astrologo, N. Bagatti e F. Casarini; F. Puletto, V. Vitale e T. Carcani.

Arzignano Valchiampo

Técnico: D. Di Donato

T. Vannucchi; A. Milillo, E. De Santis, E. Bernardi e F. Cariolato; M. Moretti, C. Gatti e E. Lanzi; E. Lakti, M. Fosu e J. Romio.