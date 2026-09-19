Newcastle x Hull City: onde assistir, horário e escalações

Newcastle e Hull City se enfrentam nesta 19 de setembro, às 11h no St. James' Park, pela 5ª rodada da Premier League. O confronto, válido pela 5ª rodada da Premier League, terá transmissão do Disney+ e da ESPN 2. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

O Newcastle vem de derrota por 4 a 1 diante do Leeds United, fora de casa, pela Premier League. Já o Hull City vem de empate por 2 a 2 contra o Chelsea, também fora de casa, pela mesma competição.

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O Hull City vem de empate por 2 a 2 diante do Chelsea, fora de casa, pela Premier League.

Tendências de apostas e estatísticas de Newscastle e Hull City

O histórico do confronto entre Newcastle United FC e Hull City revela um duelo equilibrado em 12 jogos disputados na história, com o Hull City acumulando 4 vitórias contra 3 do Newcastle e 5 empates (com saldo de gols de 17 a 13 a favor da equipe do Newcastle). No entanto, o retrospecto recente aponta uma vantagem dos mandantes: o Newcastle perdeu apenas 1 dos últimos cinco confrontos diretos contra o rival na Premier League e em todas as competições — somando duas vitórias e dois empates —, tendo vencido a última partida por dois gols de diferença. Além disso, os embates entre os dois times costumam ser movimentados, apresentando uma média de 3 gols por jogo (sendo 1 no primeiro tempo), com o Newcastle registrando média de 2 gols marcados por partida contra o adversário, enquanto o Hull City assinala 1 gol.

No panorama atual da temporada, o Newcastle United FC vive uma fase consistente ao sustentar uma invencibilidade de cinco jogos e balançar as redes em seus últimos 13 compromissos, o que reflete sua forte evolução na Premier League: ocupa a 6ª posição com 5 pontos, em contraste com a temporada passada, quando figurava em 17º lugar com apenas 2 pontos. Por sua vez, o Hull City passa por uma seca no setor ofensivo ao acumular duas partidas consecutivas sem marcar gols, em um momento no qual ambos os times buscam reabilitação por não terem vencido seus jogos mais recentes na liga. Individualmente, os destaques de cada lado ficam por conta dos artilheiros Anthony David Junior Elanga, maior marcador do Newcastle com 2 gols, e Mohamed Belloumi, principal nome do Hull City com 2 gols anotados.

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A análise do desempenho ao longo dos 90 minutos mostra um ritmo bastante similar na etapa inicial, com o Newcastle vencendo o primeiro tempo e indo para o intervalo na frente em 37% de suas partidas, contra 35% do Hull City. Em termos de volume ofensivo geral na temporada, o Newcastle marca em média 2,03 gols quando atua em casa, enquanto o Hull City registra 1,48 gols por jogo como visitante. Ao sair em vantagem por 1 a 0 em seus domínios, o Newcastle confirma a vitória em 64% das oportunidades, ao passo que o Hull City aproveita o placar de 1 a 0 fora de casa em 72% das vezes. Por fim, diante de cenários desfavoráveis, o Newcastle demonstra maior capacidade de reação ao vencer 25% das partidas em casa após começar perdendo por 1 a 0, enquanto o Hull City reverte a desvantagem fora de seus domínios em 18% dos casos quando sofre o primeiro gol.

Onde assistir

Competição: Premier League (Temporada regular) 📅 Data: 19 de Setembro de 2026 ⏰ Horário: 11h (de Brasília) 📍 Local: St. James' Park, Newcastle upon Tyne 📺 Onde assistir: Disney+ Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalações prováveis

Newcastle

Técnico: M. Jaissle

L. Horníček; L. Hall, S. Botman, M. Thiaw e A. Dedić; L. Miley, A. Bamba e H. Barnes; J. Murphy, M. Fernandez-Pardo e Y. Wissa.

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Hull City

Técnico: S. Jakirović

K. Tzolakis; N. Mendy, J. Egan, S. Ajayi e R. Giles; L. Coyle, E. Stroud e R. Slater; M. Crooks, M. Belloumi e O. McBurnie.