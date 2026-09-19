Brighton x Arsenal: onde assistir, horário e apostas

Brighton & Hove Albion e Arsenal se enfrentam nesta 19 de setembro, às 11h no American Express Stadium, pela 5ª rodada da Premier League. O confronto, válido pela 5ª rodada da Premier League, terá transmissão do Disney + e Cazé TV. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

O Brighton & Hove Albion vem de vitória por 5 a 0 diante do Coventry City, pela Premier League 2026/2027. Nos jogos anteriores disponíveis, a equipe mostrou boa forma na temporada regular.

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O Arsenal vem de vitória por 2 a 0 contra o Sunderland, pela Premier League 2026/2027. Nos jogos anteriores disponíveis, o time mantém boa performance na temporada regular.

Tendências de apostas e estatísticas de Brighton x Arsenal

O histórico do confronto entre Brighton e Arsenal aponta um domínio da equipe londrina, que soma 11 vitórias, 5 empates e 6 derrotas em 22 duelos disputados na história (com saldo de gols de 34 a 25 a favor do Arsenal), além de uma vantagem substancial como visitante, acumulando 6 triunfos, 3 empates e 2 reveses em 11 partidas na casa do rival (saldo de 19-12). O Brighton não vence o adversário em seus domínios desde 2020 e não triunfou em nenhum dos últimos cinco confrontos diretos pela Premier League e em todas as competições — período no qual o Arsenal venceu três jogos e empatou dois —, tendo a equipe de Londres vencido ambos os duelos na temporada passada (2 a 1 em casa e 1 a 0 fora) e triunfado na última partida por um gol de diferença. Em termos de produtividade ofensiva nesses encontros, a média histórica é de 2 gols por jogo (com 0,8 na primeira etapa), registrando 1,4 gol marcado pelo Arsenal e 0,6 pelo Brighton por partida.

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No cenário atual da Premier League, o Arsenal atravessa uma fase impressionante ao ostentar uma sequência de 8 vitórias consecutivas na temporada, 7 triunfos seguidos como visitante, 4 vitórias seguidas na liga e uma invencibilidade de 8 jogos fora de casa, destacando-se ainda por marcar gols há 20 partidas seguidas e por não ter sofrido nenhum gol atuando fora nesta temporada. O Brighton, por sua vez, exibe boa evolução na tabela em relação ao ano passado — ocupando a 5ª colocação com 7 pontos, contra o 13º lugar e 4 pontos de um ano atrás —, além de sustentar uma invencibilidade de 6 jogos em casa e ter balançado as redes em seus últimos seis compromissos, sendo que 23% dos seus gols são anotados entre os minutos 31 e 45. Ambas as equipes vêm de partidas sem sofrer gols, embora o desempenho recente do Arsenal seja superior; individualmente, Jack Hinshelwood é o artilheiro do Brighton com 2 gols e Bukayo Ayoyinka Saka lidera o Arsenal com 3 gols, enquanto Pascal Gross e Christos Tzolis figuram como os jogadores com mais cartões amarelos de suas equipes, com 2 cada.

Na análise do comportamento tático e de ritmo ao longo dos 90 minutos, o Arsenal demonstra maior imposição na etapa inicial, vencendo o primeiro tempo e indo para o intervalo em vantagem em 47% de suas partidas, contra 35% registrados pelo Brighton. Em relação ao volume ofensivo médio, o poder de fogo de ambos é elevado, com o Brighton marcando 1,91 gols por jogo quando atua em casa e o Arsenal registrando uma média de 1,94 gols quando joga como visitante. Quando consegue abrir a vantagem de 1 a 0 em seus domínios, o Brighton confirma a vitória em 78% das oportunidades, enquanto o Arsenal aproveita o placar favorável de 1 a 0 fora de casa em 83% das ocasiões. Por fim, diante de cenários desfavoráveis em que saem atrás no placar, o Brighton apresenta dificuldades ao reverter a desvantagem em apenas 14% das vezes em casa após sofrer 1 a 0, enquanto o Arsenal demonstra maior poder de reação ao alcançar 33% de vitórias jogando fora de casa quando começa perdendo por 1 a 0.

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Onde assistir

Competição: Premier League (Temporada regular) 📅 Data: 19 de Setembro de 2026 ⏰ Horário: 11h (de Brasília) 📍 Local: American Express Stadium, Falmer, East Sussex 📺 Onde assistir: Disney + e Cazé TV Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalações prováveis

Brighton & Hove Albion

Técnico: F. Hürzeler

B. Verbruggen; O. Boscagli, L. Dunk, L. Vušković e F. Kadıoğlu; M. De Cuyper, Y. Ayari e P. Groß; M. Yalcouyé, D. Gómez e C. Kostoulas.

Arsenal

Técnico: Mikel Arteta

David Raya; R. Calafiori, J. Timber, E. Konsa e B. White; M. Lewis-Skelly, D. Rice e M. Ødegaard; C. Tzolis, B. Saka e K. Havertz.