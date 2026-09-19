Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Corinthians x Fluminense: onde assistir, horário e escalações pelo Brasileirão

Corinthians e Fluminense se enfrentam neste domingo (20), às 16h, pela 28ª rodada do Brasileirão; saiba mais

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
19/09/2026 10:01
Atualizado há 1 hora
Favorite o Lance! no Google
Brasileirão Série A 2026 - Corinthians x Fluminense
Onde assistir ao vivo a partida entre Corinthians e Fluminense pelo Brasileirão Série A 2026 (Arte / Lance!)

Corinthians e Fluminense se enfrentam neste domingo (20), às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto é importante para ambas as equipes, que lutam em partes opostas da tabela. O jogo terá transmissão ao vivo na Globo (TV aberta) e no Premiere. ➡️️ Clique aqui para assistir no Premiere.

Ficha do jogo

Corinthians escudo - NOVO
COR
Fluminense-escudo-onde-assistir
FLU
Brasileirão
28ª rodada
Data e Hora
Domingo (20), às 16h (de Brasília)
Local
Neo Química Arena, São Paulo (SP)
Árbitro
Ramon Abatti Abel (SC)
Assistentes
Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Henrique Neu Ribeiro (SC)
Var
Daniel Nobre Bins (RS)
Onde assistir

Como chegam as equipes?

Corinthians

O Corinthians chega pressionado para o duelo contra o Fluminense. Após a eliminação na Libertadores para o Estudiantes, na última quarta-feira (16), o time comandado por Fernando Diniz enfrenta um momento complicado na temporada. Nos últimos cinco jogos no Brasileirão, o Timão acumula cinco derrotas, sendo três delas em casa e duas como visitante. A equipe ocupa a 14ª colocação, com 32 pontos, apenas quatro a mais que o Vasco, primeiro clube dentro da zona de rebaixamento.

continua após a publicidade

Para o duelo, o Timão conta com a volta do volante Allan, que não atuou na última rodada do Brasileirão contra o Flamengo, por estar emprestado pelo clube carioca até dezembro de 2026. Em contrapartida, o atacante e artilheiro da temporada, Yuri Alberto, segue em recuperação de lesão na posterior da coxa direita e não deve atuar.

Fluminense

O Fluminense desembarca para o duelo contra o Corinthians classificado para a semifinal da Libertadores. Pelo Brasileirão, a equipe comandada por Marcão, vem de derrota para o Atlético-MG, mas ocupa a quinta colocação, com 45 pontos, apenas um atrás do Bahia, primeiro time do G-4.

continua após a publicidade

O Tricolor terá quatro desfalques confirmados por problemas físicos: John Kennedy (lesão no ligamento cruzado), Germán Cano (lesão muscular na coxa), Matheus Reis e Alisson. Por outro lado, o zagueiro Ignácio volta a ficar à disposição.

✅ FICHA TÉCNICA
CORINTHIANS X FLUMINENSE
BRASILEIRÃO - 28ª RODADA

📆 Data e horário: domingo (20), às 16h (de Brasília)
📍 Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)
📺 Onde assistir: Globo e Premiere
🟨 Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)
🚩 Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Henrique Neu Ribeiro (SC)
🖥️ VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

continua após a publicidade

Escalações prováveis

Corinthians
Técnico: Fernando Diniz
Hugo Souza; Matheus Bidu, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista e Matheuzinho; Raniele, Allan e Breno Bidon; Garro, Kaio César e Memphis Depay.

Fluminense
Técnico: Marcão
Fábio; Guga, Thiago Silva, Millán e Renê; Martinelli, Nonato e Ganso; Canobbio, Hulk e Soteldo.

Neo Química Arena, casa do Corinthians
Neo Química Arena, casa do Corinthians (Foto: Guilherme Lesnok/Lance!)
Tudo sobre
Sugerida para você!
Brasileirão Série A 2026 - Grêmio x Palmeiras

Onde Assistir

Grêmio x Palmeiras: onde assistir, horário e escalações

Há 50 minutos
Premier League 2026/2027 - Newcastle x Hull City

Onde Assistir

Newcastle x Hull City: onde assistir, horário e escalações

Há 1 hora
Premier League 2026/2027 - Everton x Ipswich Town

Onde Assistir

Everton x Ipswich Town: onde assistir, horário e escalações

Há 1 hora
Premier League 2026/2027 - Brighton & Hove Albion x Arsenal

Onde Assistir

Brighton x Arsenal: onde assistir, horário e apostas

Há 1 hora
Bundesliga 2026/2027 - Eintracht Frankfurt x Freiburg

Onde Assistir

Eintracht Frankfurt x Freiburg: onde assistir, horário e escalações

Há 2 horas
Bundesliga 2026/2027 - Werder Bremen x Augsburg

Onde Assistir

Werder Bremen x Augsburg: onde assistir, escalações e apostas

Há 2 horas
Mais LANCE!
Serie A TIM 2026/2027 - Bologna x Torino

Bologna x Torino: onde assistir, horário e escalações

Serie A TIM 2026/2027 - Udinese x Cagliari

Udinese x Cagliari: onde assistir, horário e escalações

Adriano ataca em Brasil x Colômbia pelo Sul-Americano de vôlei

Brasil x Venezuela: horário e onde assistir ao Sul-Americano de vôlei

Raphinha e Lamine Yamal comemoram gol do Barcelona contra o Rayo Vallecano por La Liga.

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sábado (19/09/2026)

Brasileirão Série A 2026 - Flamengo x Red Bull Bragantino

Flamengo x Red Bull Bragantino: onde assistir, horário e escalações

Serie C1 2026/2027 - Gubbio x Ostiamare

Gubbio x Ostiamare: onde assistir, horário e escalações

Serie C1 2026/2027 - Grosseto x Perugia

Grosseto x Perugia: onde assistir, horário e escalações

Serie C1 2026/2027 - Lecco x Pergolettese

Lecco x Pergolettese: onde assistir, horário e escalações

Serie C1 2026/2027 - Folgore Caratese x Giana Erminio

Folgore Caratese x Giana Erminio: onde assistir, horário e escalações

Serie C1 2026/2027 - Alcione Milano x Union Brescia

Alcione Milano x Union Brescia: onde assistir, horário e escalações

Serie C1 2026/2027 - Campobasso x Pineto

Campobasso x Pineto: onde assistir, horário e escalações

Serie C1 2026/2027 - Arzignano Valchiampo x Renate

Arzignano Valchiampo x Renate: onde assistir, horário e escalações

Serie C1 2026/2027 - Potenza x Cavese 1919

Potenza x Cavese 1919: onde assistir, horário e escalações