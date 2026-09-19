Corinthians x Fluminense: onde assistir, horário e escalações pelo Brasileirão
Corinthians e Fluminense se enfrentam neste domingo (20), às 16h, pela 28ª rodada do Brasileirão; saiba mais
Corinthians e Fluminense se enfrentam neste domingo (20), às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto é importante para ambas as equipes, que lutam em partes opostas da tabela. O jogo terá transmissão ao vivo na Globo (TV aberta) e no Premiere. ➡️️ Clique aqui para assistir no Premiere.
Ficha do jogo
Como chegam as equipes?
Corinthians
O Corinthians chega pressionado para o duelo contra o Fluminense. Após a eliminação na Libertadores para o Estudiantes, na última quarta-feira (16), o time comandado por Fernando Diniz enfrenta um momento complicado na temporada. Nos últimos cinco jogos no Brasileirão, o Timão acumula cinco derrotas, sendo três delas em casa e duas como visitante. A equipe ocupa a 14ª colocação, com 32 pontos, apenas quatro a mais que o Vasco, primeiro clube dentro da zona de rebaixamento.
Para o duelo, o Timão conta com a volta do volante Allan, que não atuou na última rodada do Brasileirão contra o Flamengo, por estar emprestado pelo clube carioca até dezembro de 2026. Em contrapartida, o atacante e artilheiro da temporada, Yuri Alberto, segue em recuperação de lesão na posterior da coxa direita e não deve atuar.
Fluminense
O Fluminense desembarca para o duelo contra o Corinthians classificado para a semifinal da Libertadores. Pelo Brasileirão, a equipe comandada por Marcão, vem de derrota para o Atlético-MG, mas ocupa a quinta colocação, com 45 pontos, apenas um atrás do Bahia, primeiro time do G-4.
O Tricolor terá quatro desfalques confirmados por problemas físicos: John Kennedy (lesão no ligamento cruzado), Germán Cano (lesão muscular na coxa), Matheus Reis e Alisson. Por outro lado, o zagueiro Ignácio volta a ficar à disposição.
✅ FICHA TÉCNICA
CORINTHIANS X FLUMINENSE
BRASILEIRÃO - 28ª RODADA
📆 Data e horário: domingo (20), às 16h (de Brasília)
📍 Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)
📺 Onde assistir: Globo e Premiere
🟨 Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)
🚩 Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Henrique Neu Ribeiro (SC)
🖥️ VAR: Daniel Nobre Bins (RS)
Escalações prováveis
Corinthians
Técnico: Fernando Diniz
Hugo Souza; Matheus Bidu, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista e Matheuzinho; Raniele, Allan e Breno Bidon; Garro, Kaio César e Memphis Depay.
Fluminense
Técnico: Marcão
Fábio; Guga, Thiago Silva, Millán e Renê; Martinelli, Nonato e Ganso; Canobbio, Hulk e Soteldo.
Onde Assistir
Grêmio x Palmeiras: onde assistir, horário e escalaçõesHá 50 minutos
Onde Assistir
Newcastle x Hull City: onde assistir, horário e escalaçõesHá 1 hora
Onde Assistir
Everton x Ipswich Town: onde assistir, horário e escalaçõesHá 1 hora
Onde Assistir
Brighton x Arsenal: onde assistir, horário e apostasHá 1 hora
Onde Assistir
Eintracht Frankfurt x Freiburg: onde assistir, horário e escalaçõesHá 2 horas
Onde Assistir
Werder Bremen x Augsburg: onde assistir, escalações e apostasHá 2 horas
Mais LANCE!