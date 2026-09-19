Eintracht Frankfurt x Freiburg: onde assistir, horário e escalações

Eintracht Frankfurt e Freiburg se enfrentam nesta 19 de setembro, às 10h30 no Deutsche Bank Park, pela 4ª rodada da Bundesliga. O confronto, válido pela 4ª rodada da Bundesliga, terá transmissão do . O Lance! acompanha a partida em tempo real.

O Eintracht Frankfurt vem de vitória por 3 a 1 diante do Mainz, fora de casa, pela Bundesliga 2026/2027. Nos jogos anteriores disponíveis, a equipe soma bons resultados na temporada regular.

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Já o Freiburg, que vem de vitória por 5 a 0 contra o Borussia Mönchengladbach, em casa, pela Bundesliga 2026/2027. A equipe também apresenta boa forma na temporada regular.

Tendências de apostas e estatísticas de Eintracht Frankfurt x Freiburg

O histórico do confronto entre Eintracht Frankfurt e SC Freiburg aponta vantagem para a equipe de Frankfurt, que soma 21 vitórias, 13 empates e 15 derrotas em 49 jogos disputados no geral (com saldo de 75 a 60 a seu favor), dominando também quando atua em seus domínios com 14 triunfos, 4 empates e 6 reveses em 24 encontros (saldo de 44-24). O resultado mais comum no duelo é a vitória por 2 a 0, registrada em 7 oportunidades. No retrospecto recente, o SC Freiburg não vence o rival há cinco partidas na Bundesliga (três vitórias do Eintracht Frankfurt e dois empates), tendo sido derrotado por 2 a 0 no último encontro e acumulando quatro jogos sem vencer na casa do Frankfurt — onde na última temporada houve vitória mandante por 2 a 0 após um empate por 2 a 2 no primeiro turno. Os duelos diretos costumam ser bastante movimentados, registrando uma alta média de 4,2 gols por partida (sendo 2,2 na primeira etapa), com o Eintracht Frankfurt marcando em média 2,8 gols e o SC Freiburg 1,4 por jogo nesses confrontos.

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Apesar da desvantagem no retrospecto direto, o SC Freiburg vive um momento espetacular na Bundesliga, liderando a competição na 1ª colocação com 9 pontos — uma ascensão impressionante em relação ao ano passado, quando figurava em 13º lugar com 3 pontos —, ostentando uma sequência de oito vitórias consecutivas na temporada, três triunfos seguidos fora de casa e tendo balançado as redes nos últimos oito jogos. Já o Eintracht Frankfurt ocupa a 9ª posição com 4 pontos, registrando uma queda na tabela na comparação com o ano anterior, quando era o 5º colocado com 6 pontos. No setor ofensivo, o destaque das equipes fica por conta dos artilheiros Younes Ebnoutalib, pelo Eintracht Frankfurt, e Yuito Suzuki, pelo SC Freiburg, ambos com 3 gols marcados na temporada, destacando-se ainda o fato de que a equipe do Freiburg constrói 40% dos seus gols no intervalo entre os 16 e 30 minutos de partida.

Na análise tática dos 90 minutos, o SC Freiburg leva ligeira vantagem no início dos jogos, vencendo o primeiro tempo e indo para o intervalo à frente em 41% de suas partidas, enquanto o Eintracht Frankfurt alcança esse feito em 34% das ocasiões. Em termos de poder de fogo médio na temporada, o Eintracht Frankfurt marca 1,43 gols jogando em casa, enquanto o SC Freiburg registra uma média de 1,35 gols atuando como visitante. Quando consegue abrir 1 a 0 em seus domínios, o time do Frankfurt confirma a vitória em 57% dos casos, ao passo que o SC Freiburg mostra grande eficiência fora de casa ao transformar a vantagem de 1 a 0 em triunfo em 75% das vezes. Por outro lado, a capacidade de reação mostra grande fragilidade do Eintracht Frankfurt, que não venceu nenhum jogo em casa após começar perdendo por 1 a 0 (0% de vitórias), enquanto o SC Freiburg demonstra maior resistência ao conseguir a virada em 20% dos compromissos como visitante quando sai atrás no placar.

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Onde assistir

Competição: Bundesliga (Temporada regular)

📅 Data: 19 de Setembro de 2026

⏰ Horário: 10h30 (de Brasília)

📍 Local: Deutsche Bank Park, Frankfurt am Main

Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalações prováveis

Eintracht Frankfurt

Técnico: A. Hütter

N. Atubolu; L. Brassier, R. Koch, J. Maluze e K. Kosugi; E. Baum, R. Onyedika e N. Aséko; C. Uzun, R. Doan e J. Burkardt.

Freiburg

Técnico: J. Schuster

M. Backhaus; J. Makengo, P. Lienhart, M. Ginter e P. Treu; Y. Engelhardt, M. Eggestein e Y. Suzuki; N. Beste, D. Scherhant e I. Matanović.