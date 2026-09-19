Everton x Ipswich Town: onde assistir, horário e escalações

Everton e Ipswich Town se enfrentam nesta 19 de setembro, às 11h no Hill Dickinson Stadium, pela 5ª rodada Premier League. O confronto, válido pela 5ª rodada da Premier League, terá transmissão do Disney +. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

O Everton vem de empate fora de casa contra o Tottenham, 0 a 0, pela Premier League. Nos jogos anteriores disponíveis, a equipe tem mostrado consistência defensiva, mas ainda busca a primeira vitória na temporada.

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Já o Ipswich Town vem de vitória fora de casa contra o Crystal Palace, 3 a 2, pela Premier League. Nos jogos anteriores disponíveis, a equipe tem apresentado bom desempenho ofensivo e busca manter a boa fase na competição.

Tendências de apostas e estatísticas de Everton x Ipswich Town

O histórico recente entre Everton e Ipswich Town revela um confronto bastante equilibrado, com ligeira superioridade do Everton no retrospecto geral de 10 jogos, somando 4 vitórias, 3 empates e 3 derrotas (com saldo de 12 gols contra 10). Contudo, atuando em seus domínios, a equipe de Liverpool enfrenta dificuldades históricas diante do rival: nos últimos cinco duelos no seu estádio, o Ipswich Town conquistou duas vitórias, houve dois empates e o Everton venceu apenas uma vez (saldo de 8 a 7 a favor dos visitantes), sendo que a última vitória do Everton em casa contra este adversário ocorreu em 1994. Além disso, o Ipswich Town perdeu apenas um dos últimos cinco encontros diretos válidos pela Premier League e demais competições (duas vitórias do Ipswich Town, uma do Everton e dois empates), tendo o confronto mais recente terminado empatado em 2 a 2, dentro de um histórico do duelo que registra média de 2,2 gols por partida (1,6 no primeiro tempo), com 1,2 gols anotados pelo Ipswich Town e 1 pelo Everton.

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No momento atual da temporada, o Everton atravessa uma fase de grande consistência, sustentando uma sequência de oito jogos sem perder e tendo balançado as redes em todas essas últimas oito partidas. Em contrapartida, o Ipswich Town vem demonstrando fragilidades defensivas ao sofrer gols em cada um dos seus últimos sete compromissos. Esse cenário reflete-se em análises distintas de rendimento, nas quais o Ipswich Town apresenta um desempenho recente melhor especificamente na Premier League, enquanto o Everton ostenta um aproveitamento geral superior quando observado o retrospecto dos últimos cinco jogos de ambas as equipes.

Na dinâmica ao longo dos 90 minutos, os dois times mostram um ritmo idêntico na etapa inicial, vencendo o primeiro tempo e indo para o intervalo em vantagem em exatos 36% de suas partidas. Em relação à produção ofensiva média na temporada, o Everton registra 1,48 gols por jogo quando atua em casa, enquanto o Ipswich Town apresenta uma marca de 1,74 gols por partida como visitante. Ao sair na frente por 1 a 0 em seus domínios, o Everton confirma a vitória em 58% das ocasiões, ao passo que o Ipswich Town demonstra enorme eficiência fora de casa ao converter a vantagem de 1 a 0 em triunfo em 80% das vezes. Já nas situações desfavoráveis, a capacidade de reação favorece o visitante: enquanto o Everton vence apenas 9% dos jogos em casa após começar perdendo por 1 a 0, o Ipswich Town obtém 26% de viradas atuando longe de seus torcedores quando sofre o primeiro gol.

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Onde assistir

Competição: Premier League (Temporada regular) 📅 Data: 19 de Setembro de 2026 ⏰ Horário: 11h (de Brasília) 📍 Local: Hill Dickinson Stadium, Liverpool, Merseyside 📺 Onde assistir: Disney + Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalações prováveis

Everton

Técnico: D. Moyes

J. Pickford; V. Mykolenko, J. Branthwaite, J. Tarkowski e A. Maitland-Niles; J. Garner, H. Armstrong e K. Dewsbury-Hall; T. George, B. Johnson e T. Barry.

Ipswich Town

Técnico: G. O'Neil

K. Scherpen; L. Davis, J. Greaves, I. Diop e D. O'Shea; E. Palacios, S. Lukić e J. Enciso; J. Clarke, A. Fatawu e D. Maeda.

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