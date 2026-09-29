Lyon x Chelsea: onde assistir, horário e escalações
Lyon x Chelsea: pela 2ª rodada da Copa da UEFA Feminina.
Lyon e Chelsea se enfrentam nesta quarta-feira (30), às 16h (de Brasília), no Groupama Stadium, em Décines-Charpieu, pela 2ª rodada da Primeira Fase da Copa da UEFA Feminina 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
O Lyon vem de vitória fora de casa contra o Servette Chênois por 8 a 0, pela 1ª rodada da Copa da UEFA Feminina. A equipe busca manter o bom desempenho na competição.
FICHA do confronto
Competição: Copa da UEFA Feminina 2026/2027
Data e horário: 30 de setembro de 2026, às 16h
Local: Groupama Stadium, Décines-Charpieu
Rodada: 2
Fase: Primeira Fase
O Chelsea também chega embalado após vencer em casa o Austria Wien por 1 a 0, na 1ª rodada da Copa da UEFA Feminina. A equipe inglesa tenta repetir o resultado para seguir firme na competição.
Onde assistir
- Competição: Copa da UEFA Feminina (Primeira Fase)
- 📅 Data: 30 de setembro de 2026
- ⏰ Horário: 16h (de Brasília)
- 📍 Local: Groupama Stadium, Décines-Charpieu
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Escalações prováveis
Lyon
Técnico: Jonatan Giráldez
M. Grohs; I. Engen, Tarciane, A. Lawrence e S. Bacha; D. Egurrola, L. Yohannes e M. Dumornay; Salma Paralluelo, A. Hegerberg e M. Katoto.
Chelsea
Técnico: S. Bompastor
L. Peng; E. Carpenter, V. Buurman, K. Buchanan e K. McCabe; S. Nüsken, K. Walsh e W. Kaptein; S. Baltimore, A. Thompson e M. Malard.
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